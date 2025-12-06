関連記事
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1日本新薬、ユー・エム・シー・エレクトロニクス、リガクなど
銘柄名<コード>5日終値⇒前日比
JESCOHD＜1434＞ 1375 0
相馬原外構内線路等整備工事2.75億円を受注。上値は重い。
土屋HD＜1840＞ 217 -5
25年10月期業績見込みを下方修正。
積水ハウス＜1928＞ 3333 -76
8-10月期の下振れ決算をマイナス視。
ビーマップ＜4316＞ 966 +60
25日線を上回り先高期待高まる。
ニッソウ＜1444＞ 2871 +19
新たな事業「クロス家さん」を開始。上値は限定的。
ELEMENTS＜5246＞ 571 +26
iPhoneのマイナンバーカード利用の本人確認導入に「LIQUID eKYC」が対応。
日本新薬＜4516＞ 5023 +700
CAP-1002の良好な第3相試験結果を引き続き評価。
ユー・エム・シー・エレクトロニクス＜6615＞ 355 +80
中国ZYTからPCBアッセンブリーを新規受注。
リガク＜268A＞ 1140 +121
キオクシアへの新製品導入を材料視続く。
TOKYO BASE＜3415＞ 460 +22
SMBC日興証券では投資判断を格上げ。
弁護士ドットコム＜6027＞ 3135 +139
プライムに市場変更で。
スカパーJ＜9412＞ 2035 +137
フィリップ証券では目標株価を引き上げ。
イビデン＜4062＞ 12705 +815
シンガポール政府投資公社が大株主に浮上。
Appier Group＜4180＞ 1165 +34
25日線突破からリバウンド期待も。
CIJ＜4826＞ 555 +29
フィジカルAI関連として買われる。
サワイグループHD＜4887＞ 2138.5 +71.5
4日にはモルガン・スタンレーMUFG証券が新規買い推奨。
キオクシアHD＜285A＞ 9430 +360
米サンディスクの大幅高を材料視。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 19285 +1085
孫正義氏がホワイトハウスと「トランプ工業団地」建設で協議。
日東紡績＜3110＞ 12290 +670
25日線割れ水準では押し目買いも優勢に。
日本製鋼所＜5631＞ 9115 +303
全体株安の中で資金シフトの動きも。
ネクセラファーマ<4565> 838 +19
五味大輔氏の保有比率上昇を材料視。
シャープ<6753> 795.6 +26
調整一巡感からのリバウンド継続。
メルカリ<4385> 2893 +39.5
4日にはみずほ証券が目標株価を引き上げ。
中国塗料<4617> 4760 +215
野村證券では新規に買い推奨。
JCRファーマ<4552> 717 +11
調整一巡感からの自律反発。
ノーリツ<5943> 1930 +42
コスト低減で収益予想を上方修正へ。
Link-U グループ<4446> 1085 -102
週末要因で短期資金の手仕舞い売り。
トレンドマイクロ<4704> 7167 -702
4日にIRデイを開催しているが。
ブリヂストン<5108> 7000 -344
みずほ証券では投資判断を格下げ。
TOYO TIRE<5105> 4127 -134
ブリヂストンに連れ安する格好か。
ラウンドワン<4680> 1047.5 -42.5
月次動向を好感して4日は上昇も。
マツダ<7261> 1122 -38.5
日銀利上げによる円高を警戒も。
ユニチカ<3103> 281 -14
短期資金の戻り売りなど需給要因。《CS》
