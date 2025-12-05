*18:44JST 5日の香港市場概況：ハンセン指数は続伸、中国の政策期待が高まる

5日の香港市場は続伸。主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比149.18ポイント（0.58％）高の26085.08ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が91.82ポイント（1.01％）高の9198.30ポイントで引けた。

香港株式市場は序盤に弱含んだ。ハンセン指数は安く寄り付いたものの、中国本土で12月中旬に予定される重要経済会議に先立ち、当局による追加の景気対策発表への期待がくすぶるなか、早期の持ち高調整売りが優勢となった。だが午後に入ると、景気下支えへの期待で買い戻しが強まり、投資家心理が改善。市場は短期的な警戒を抱えつつも、政策期待を背景に相場を支えた格好となった。

ハンセン指数の構成銘柄では、保険セクターの上昇が目立った。中国平安保険（2318/HK）が6.7％高、チャイナライフ（2628/HK）が5.5％高で引けた。また、ハイテク関連も高い。百度集団（9888/HK）が5.0％上昇した。

セクター別では、非鉄金属・レアメタルなどが高い。江西銅業（358/HK）が6.1％高、中国アルミ（2600/HK）が5.4％高、中国有色鉱業（1258/HK）が4.7％高となった。また、ハイテク関連も買われた。深セン市越疆科技（2432/HK）が4.1％高、深セン市優必選科技（9880/HK）が2.5％高、小鵬汽車（9868/HK）が2.3％高で引けた。

半面、航空銘柄がさえない。中国南方航空（1055/HK）が3.2％安、中国国際航空（753/HK）が1.7％安、中国東方航空（670/HK）が1.0％安となった。

中国本土市場は4日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は前日比0.70％高の3902.81ポイントで取引を終了した。《AK》