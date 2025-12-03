関連記事
ドリーム・アーツ SmartDB(R)、社外提携組織との安全な業務連携を可能に
ドリーム・アーツ＜4811＞は2日、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)（スマートデービー）」において、社外提携組織との安全な業務連携を実現する「コラボレーター機能」を大幅に強化し、2025年内に順次リリースすると発表した。
この機能強化により、50万名を超える社外パートナーとの情報共有が可能となり、サプライヤーや協力会社、数万店舗などとの大規模かつ複雑な業務連携にも対応する。業務はSmartDB(R)内で完結し、セキュリティの確保とともに、柔軟な権限管理によって閲覧制御も可能となっている。
ユースケースとしては、製造業における調達部門とサプライヤー間の見積依頼から請求処理までの一元管理や、施設管理部と委託先による保守業務の統合管理などが想定されており、煩雑な業務プロセスの効率化と透明性向上が図られる。
さらに、組織単位でのアカウントグルーピングや一括管理機能も2026年2月にリリース予定である。今後は安全な企業間取引プラットフォームとして進化させ、信頼性と革新性を備えた新たなビジネス基盤の確立を目指す。《AK》
