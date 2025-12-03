*12:40JST SDエンターテイメント---保育園・幼稚園向け「園児置き去り防止カメラ カメリアくん」を開発・販売開始

SDエンターテイメント＜4650＞は2日、連結子会社であるエムシーツーが、保育園・幼稚園向けに、「園児置き去り防止カメラ カメリアくん」を開発し、販売を開始したと発表した。

「園児置き去り防止カメラ カメリアくん」は、園児の置き去り事故を未然に防ぐことを目的とし、前後2カメラによる前後180度の同時撮影機能やICタグ連動による警告システムを搭載している。園児が設定範囲から離れると、警告音とスマホ通知で保育士に知らせる仕組みを採用し、屋外活動時の“死角”を減らす工夫が施されている。さらに、通信環境が整っていない園外や送迎バス内でも録画可能な仕様となっており、microSDに最大48時間映像を保存できる。Wi-Fi接続時には専用アプリによる遠隔モニタリングも可能で、記録された映像は、職員研修の教材、トラブル時の事実確認、保護者対応時のエビデンスとして活用できる多用途設計となっている。

当製品は、保育士の声を基に開発されており、園内外の様々な保育シーンに柔軟に対応できるよう、壁への固定、保育士の身体への装着、三脚設置の3モード設計となっている。《AK》