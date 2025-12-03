*10:39JST ティーケーピー---静岡駅直結の商業施設パルシェの貸会議室を拡張、シェアオフィスを新設

ティーケーピー＜3479＞は27日、静岡ターミナル開発（本社：静岡県静岡市）と共同で、静岡駅直結のパルシェ7階貸会議室を拡張し、シェアオフィスを新設した「TKP fabbit 静岡駅ビルパルシェ」を2026年3月30日にリニューアルオープンすると発表した。

「TKP fabbit 静岡駅ビルパルシェ」は、貸会議室「TKP 静岡駅ビルパルシェカンファレンスセンター」と、シェアオフィス「fabbit 静岡駅ビルパルシェ」を一体的に備えた複合型ワークスペースで、大規模な会議・イベントから日常的なオフィス利用まで、同一エリア内でシームレスに対応できる環境を提供する。また、静岡駅は東海道新幹線の停車駅で、東京や名古屋から約60分でアクセス可能。地元企業はもちろん、県内外からの利用も期待される。駅直結の抜群のアクセスにより、利用者や来訪者にとっても快適で利便性に優れたビジネス拠点となる。

貸会議室「TKP 静岡駅ビルパルシェカンファレンスセンター」は既存の会議室に加え、今回新たに6室を増設し、8名～最大162名を収容できる全13室（総面積888平方メートル）を備えた施設になる。最大217平方メートルのバンケットルームや各種ミーティングルーム、カンファレンスルームを完備しており、会議、研修、セミナーなど多様なビジネスシーンに対応する。

また、新設するシェアオフィス「fabbit 静岡駅ビルパルシェ」は、個室17部屋、コワーキングスペース6席、PhoneBooth2室（総面積207平方メートル）を備えた施設で、地元企業や県内で活動するスタートアップ、フリーランス、行政・教育機関など、さまざまな人や情報が集まり、交流・連携を生み出す“ヒトと情報が集まるアクティブなコミュニティ”として機能させることを目指す。《AK》