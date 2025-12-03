*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か

本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買いが交錯する展開を予想する。前日2日のダウ平均は185.13ドル高の47474.46ドル、ナスダックは137.76pt高の23413.68ptで取引を終了した。暗号資産市場の回復でリスク警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補を来年初旬に指名するとしながらも、ハセット国家経済会議（NEC）委員長に言及したため積極的な利下げ期待に相場は終日堅調に推移。長期金利も伸び悩み相場を支援し、終了した。上昇した米株市場を横目に本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買いが交錯する展開となりそうだ。米国の株高や長期金利の伸び悩みが支援材料となりそうなものの、夜間取引で直近安値662ptを割り込んだことで、ダウントレンドの継続が意識される。市場では利上げ再開が警戒されていることから戻り待ちの売りも多いと思われ、上値は限定的となりそうだ。一方、ストキャスティクスやRSIなどオシレーター系指標は底値圏を示唆する水準まで低下しており、押し目買いニーズも出てきそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt安の662ptで終えている。上値のメドは670pt、下値のメドは650ptとする。《SK》