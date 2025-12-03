*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キヤノン電子、ファナック、ダスキンなど

銘柄名<コード>2日終値⇒前日比

旭化成＜3407＞ 1272 +25

帝人＜3401＞と子会社の繊維商社を統合。

ダブルエー＜7683＞ 1395 +27

11月の単体売上高20％増。10月の横ばいから伸び率拡大。

IBJ＜6071＞ 758 +10

11月の成婚組数37.7％増。10月の21.6％増から伸び率拡大。上値は重い。

SE H＆I＜9478＞ 420 +28

発行済株式数の1.91％上限の自社株買い発表。

ピープル＜7865＞ 430 -19

第3四半期累計の営業損益が2.10億円の赤字。年間無配も発表。

ワークマン＜7564＞ 6720 -260

11月の既存店売上高7.9％増。10月の19.5％増から伸び率縮小。

キヤノン電子＜7739＞ 3640 +380

キヤノン実施のTOB価格3650円にサヤ寄せ続く。

ファナック＜6954＞ 5366 +328

エヌビディアと協業しフィジカルAIを推進へ。

ダスキン＜4665＞ 4258 +266

モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。

アンビス＜7071＞ 477 +17

25日線突破でリバウンド期待も。

Fast Fitness Japan＜7092＞ 2306 +123

MBO実施でTOB価格2315円にサヤ寄せ。

KLab＜3656＞ 244 +12

25日線ンレベルで調整一巡感も。

日本碍子＜5333＞ 3291 +221

みずほ証券では投資判断を格上げ。

キオクシアHD＜285A＞ 9217 +335

1日大幅安から買い戻しも優勢に。

IHI＜7013＞ 2822.5 +92.5

大和証券では目標株価を引き上げ。

日本ケミコン＜6997＞ 1549 +47

カラー対応の新型カメラモジュール開発と1日伝わる。

住友電気工業＜5802＞ 6565 +235

大和証券では電線株の選好順位トップに。

三井金属＜5706＞ 16975 +355

2日はAI関連株が総じて堅調。

マネックスグループ＜8698＞ 751 +20

2日は暗号資産関連の一角が上昇。

しずおかFG<5831> 2345.5 +77.5

大和証券では目標株価を引き上げ。

レーザーテック<6920> 28240 +485

ASMLの株価上昇など買い手掛かりにも。

安川電機<6506> 4212 +188

ソフトバンクとAIロボの実用化で協業。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 4421 +154

ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。

Appier Group<4180> 1104 +32

ユーチューブで一部取り上げられているもよう。

ニトリHD<9843> 2728.5 +67.5

日銀利上げによる円高修正の動きも期待。

日本電気<6701> 5883 +186

AI関連株高の動きが波及へ。

Link-U グループ<4446> 1150 -400

連日の株価急騰に過熱警戒感も。

ユニチカ<3103> 292 -33

当面の買い戻しも一巡感で利食い売り優勢。

トリケミカル研究所<4369> 3020 -275

1日は決算を受けて急騰する展開となったが。

東洋エンジニアリング<6330> 2395 -238

レアアース関連の一角が2日は軟調。

古野電気<6814> 8180 -580

高値圏での利食い売りが優勢の展開に。《CS》