関連記事
前日に動いた銘柄 part1キヤノン電子、ファナック、ダスキンなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キヤノン電子、ファナック、ダスキンなど
銘柄名<コード>2日終値⇒前日比
旭化成＜3407＞ 1272 +25
帝人＜3401＞と子会社の繊維商社を統合。
ダブルエー＜7683＞ 1395 +27
11月の単体売上高20％増。10月の横ばいから伸び率拡大。
IBJ＜6071＞ 758 +10
11月の成婚組数37.7％増。10月の21.6％増から伸び率拡大。上値は重い。
SE H＆I＜9478＞ 420 +28
発行済株式数の1.91％上限の自社株買い発表。
ピープル＜7865＞ 430 -19
第3四半期累計の営業損益が2.10億円の赤字。年間無配も発表。
ワークマン＜7564＞ 6720 -260
11月の既存店売上高7.9％増。10月の19.5％増から伸び率縮小。
キヤノン電子＜7739＞ 3640 +380
キヤノン実施のTOB価格3650円にサヤ寄せ続く。
ファナック＜6954＞ 5366 +328
エヌビディアと協業しフィジカルAIを推進へ。
ダスキン＜4665＞ 4258 +266
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。
アンビス＜7071＞ 477 +17
25日線突破でリバウンド期待も。
Fast Fitness Japan＜7092＞ 2306 +123
MBO実施でTOB価格2315円にサヤ寄せ。
KLab＜3656＞ 244 +12
25日線ンレベルで調整一巡感も。
日本碍子＜5333＞ 3291 +221
みずほ証券では投資判断を格上げ。
キオクシアHD＜285A＞ 9217 +335
1日大幅安から買い戻しも優勢に。
IHI＜7013＞ 2822.5 +92.5
大和証券では目標株価を引き上げ。
日本ケミコン＜6997＞ 1549 +47
カラー対応の新型カメラモジュール開発と1日伝わる。
住友電気工業＜5802＞ 6565 +235
大和証券では電線株の選好順位トップに。
三井金属＜5706＞ 16975 +355
2日はAI関連株が総じて堅調。
マネックスグループ＜8698＞ 751 +20
2日は暗号資産関連の一角が上昇。
しずおかFG<5831> 2345.5 +77.5
大和証券では目標株価を引き上げ。
レーザーテック<6920> 28240 +485
ASMLの株価上昇など買い手掛かりにも。
安川電機<6506> 4212 +188
ソフトバンクとAIロボの実用化で協業。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 4421 +154
ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。
Appier Group<4180> 1104 +32
ユーチューブで一部取り上げられているもよう。
ニトリHD<9843> 2728.5 +67.5
日銀利上げによる円高修正の動きも期待。
日本電気<6701> 5883 +186
AI関連株高の動きが波及へ。
Link-U グループ<4446> 1150 -400
連日の株価急騰に過熱警戒感も。
ユニチカ<3103> 292 -33
当面の買い戻しも一巡感で利食い売り優勢。
トリケミカル研究所<4369> 3020 -275
1日は決算を受けて急騰する展開となったが。
東洋エンジニアリング<6330> 2395 -238
レアアース関連の一角が2日は軟調。
古野電気<6814> 8180 -580
高値圏での利食い売りが優勢の展開に。《CS》
スポンサードリンク