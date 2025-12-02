関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ファナック、ペルセウスなどがランクイン
*14:29JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ファナック、ペルセウスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月2日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜9610＞ ウィルソンWLW 9282300 82082.84 332.07% -0.0657%
＜7092＞ FFJ 503000 46347.34 327.25% 0.0568%
＜7739＞ キヤノン電 1142100 168283.86 323.84% 0.1165%
＜376A＞ 米債710ヘ 50 15.459 289.95% -0.0038%
＜6190＞ PXB 1578700 61632.34 274.99% -0.0403%
＜4579＞ ラクオリア 9659700 1083723.54 268.78% 0.1432%
＜6433＞ ヒーハイスト 3004500 165529.48 214.28% 0.035%
＜6954＞ ファナック 10462700 12299267.38 176.01% 0.0674%
＜366A＞ ウェルネスC 139600 68799.8 171.83% -0.0142%
＜4882＞ ペルセウス 765900 48681.7 169.11% -0.0032%
＜4665＞ ダスキン 322000 302517.62 164.34% 0.0633%
＜2016＞ iF米710H 146976 71627.169 163.93% -0.0026%
＜206A＞ PRISMBio 11636400 550203.72 148.98% -0.053%
＜8105＞ BitcoinJ 25562700 3332553.2 144.23% 0.0859%
＜4548＞ 生化学 638900 147464.96 128.42% 0.0028%
＜5721＞ S・サイエンス 21277100 881843.68 123.69% 0.128%
＜2986＞ LAHD 221600 580060.6 122.83% 0.0389%
＜402A＞ アクセルスペ 3591800 588339.54 122.18% 0%
＜2564＞ GXSディビ 102492 184517.526 116.54% 0.0006%
＜404A＞ GX中国10 259151 91388.366 114.60% -0.0033%
<179A> GX超米H 241790 37414.407 110.06% -0.0081%
<3652> DMP 59600 47049.4 108.97% 0.0709%
<3542> VEGA 48900 38224.38 102.97% -0.0401%
<7608> エスケイ 150300 81099.38 101.72% 0.022%
<3472> 日本ホテル 35062 914157.98 98.67% -0.059%
<265A> エイチエムコム 112400 46104.38 96.59% 0.0404%
<378A> ヒット 234500 142773.56 91.61% -0.0217%
<346A> SP500半 21671 41786.032 90.77% 0.0023%
<4424> Amazia 2943000 398378.3 88.62% -0.0303%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク