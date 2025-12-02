ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ファナック、ペルセウスなどがランクイン

2025年12月2日 14:29

*14:29JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ファナック、ペルセウスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月2日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜9610＞ ウィルソンWLW　 　9282300 　82082.84　 332.07% -0.0657%
＜7092＞ FFJ　　　　　　 　503000 　46347.34　 327.25% 0.0568%
＜7739＞ キヤノン電　　　　 　1142100 　168283.86　 323.84% 0.1165%
＜376A＞ 米債710ヘ　　　 　50 　15.459　 289.95% -0.0038%
＜6190＞ PXB　　　　　　 　1578700 　61632.34　 274.99% -0.0403%
＜4579＞ ラクオリア　　　　 　9659700 　1083723.54　 268.78% 0.1432%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　 　3004500 　165529.48　 214.28% 0.035%
＜6954＞ ファナック　　　　 　10462700 　12299267.38　 176.01% 0.0674%
＜366A＞ ウェルネスC　　　 　139600 　68799.8　 171.83% -0.0142%
＜4882＞ ペルセウス　　　　 　765900 　48681.7　 169.11% -0.0032%
＜4665＞ ダスキン　　　　　 　322000 　302517.62　 164.34% 0.0633%
＜2016＞ iF米710H　　 　146976 　71627.169　 163.93% -0.0026%
＜206A＞ PRISMBio　 　11636400 　550203.72　 148.98% -0.053%
＜8105＞ BitcoinJ　 　25562700 　3332553.2　 144.23% 0.0859%
＜4548＞ 生化学　　　　　　 　638900 　147464.96　 128.42% 0.0028%
＜5721＞ S・サイエンス　　 　21277100 　881843.68　 123.69% 0.128%
＜2986＞ LAHD　　　　　 　221600 　580060.6　 122.83% 0.0389%
＜402A＞ アクセルスペ　　　 　3591800 　588339.54　 122.18% 0%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　102492 　184517.526　 116.54% 0.0006%
＜404A＞ GX中国10　　　 　259151 　91388.366　 114.60% -0.0033%
<179A> GX超米H　　　　 　241790 　37414.407　 110.06% -0.0081%
<3652> DMP　　　　　　 　59600 　47049.4　 108.97% 0.0709%
<3542> VEGA　　　　　 　48900 　38224.38　 102.97% -0.0401%
<7608> エスケイ　　　　　 　150300 　81099.38　 101.72% 0.022%
<3472> 日本ホテル　　　　 　35062 　914157.98　 98.67% -0.059%
<265A> エイチエムコム　　 　112400 　46104.38　 96.59% 0.0404%
<378A> ヒット　　　　　　 　234500 　142773.56　 91.61% -0.0217%
<346A> SP500半　　　 　21671 　41786.032　 90.77% 0.0023%
<4424> Amazia　　　 　2943000 　398378.3　 88.62% -0.0303%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

