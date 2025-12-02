*13:52JST クオールホールディングス---温室効果ガス削減目標でSBTiから認証を取得

クオールホールディングス＜3034＞は26日、同社グループが設定した2030年に向けた温室効果ガス排出削減目標が、国際的な気候変動イニシアチブである「Science Based Targetsイニシアチブ(SBTi)」から、科学的根拠に基づく目標として認証を取得したと発表した。

今回認証された削減目標は、2023年度を基準として、スコープ1および2の排出量を2030年度までに42%削減すること、ならびにスコープ3の排出量を同期間に25%削減するというものである。スコープ1は自社での燃料の使用や工業プロセスによる直接排出、スコープ2は自社が購入した電気、熱の使用に伴う間接排出、スコープ3はそれ以外のサプライチェーンにおける間接排出を指す。

クオールグループは新たに温室効果ガス排出削減目標を設定し、パリ協定に整合する水準であるとして、今回の認定を取得した。医療サービスを提供する企業として、経済的価値の創出にとどまらず、社会的価値の向上にも積極的に取り組む姿勢を示すものとなっている。同社はまた、気候変動や環境課題への対応を重要な責務と位置づけ、グループ全体で持続可能な社会の実現を目指し、今後も様々なステークホルダーと協働しながら取り組みを強化していく方針である。《AK》