*10:26JST ドーン---防犯アプリ「Digi Police」に国際電話ブロック機能を新搭載

ドーン＜2303＞は1日、防犯アプリ「Digi Police」において、海外からの不審な電話を自動的に遮断する「国際電話ブロック機能」を新たに搭載し、提供を開始したと発表した。

本機能では、国際電話番号を自動的に判別し、詐欺などの不審な着信通知を検知次第、即座に遮断する。これにより、近年増加している国際電話を装った詐欺、特に番号表示の偽装や言語の違いを悪用した手口による被害を未然に防ぐことが可能となる。

また、利用者自身での電話番号登録は不要で、警視庁が管理している指定電話番号リストが適時更新され、ブロック対象に自動的に追加される仕組みとなっている。これにより、スマートフォンに不慣れな高齢者や初心者でも、特別な操作なく安心して利用できる環境が整っている。

本機能の追加により、Digi Policeは振り込め詐欺や国際的な特殊詐欺の抑止に直結する有効な対策となり、社会全体の防犯意識と安全性の向上に寄与することが期待される。《AK》