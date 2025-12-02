*08:22JST NYの視点：米11月ISM製造業景況指数、需要停滞を示す、12月利下げ正当化

米供給管理協会（ISM）が発表した11月ISM製造業景況指数は48.2と、10月48.7から改善予想に反して悪化し、7月来で最低となった。活動の拡大と縮小の境目となる50を9カ月連続で割り込み、活動縮小圏となった。

調査結果は製造業が依然通商政策の不透明感や高コストが影響し、停滞している証拠となった。重要な項目となる新規受注は47.4と、10月49.4から低下し、7月来で最低。3カ月連続で活動縮小圏となった。材料コストは58.5と、予想外に58.0から上昇した。関税や鉄、アルミ価格上昇が影響し、14カ月連続で拡大圏を維持した。雇用は44.0と、46.0から低下。8月来で最低で、10カ月連続の活動縮小圏となった。おおよそ25％の回答者が雇用鈍化を報告しており、2020年半ば以降で最高。アパレル、木材、製紙、織物業などで伸びが縮小したと同時に、コンピューター、電化製品での伸びは年初来最低となった。

需要が弱く、価格は上昇、雇用も予想外に鈍化する低調な結果となった。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを正当化する内容となった。

◇米11月ISM製造業景況指数

総合景況指数：48.2（48.7）

新規受注：47.4（10月49.4）

雇用：44.0（46.0）

支払価格：58.5（58.0）

生産：51.4（48.2）

受注残：44.0（47.9）

入荷遅延：49.3（54.2）

在庫：48.9（45.8）

新規輸出：46.2（44.5）

輸入：48.9（45.4）《CS》