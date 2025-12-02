*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2プライム BRANU、ラクオリア創薬、ミナトHDなど

銘柄名<コード1日終値⇒前日比

BIPROGY＜8056＞ 5747 -274

マーケティング支援会社買収を懸念材料視か。

ミガロHD＜5535＞ 371 -26

信用買い方の見切り売りに押される。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2110 -145

戻り売りなどの需給要因が中心。

日本板硝子＜5202＞ 487 -30

SMBC日興証券では目標株価を引き下げ。

キオクシアHD＜285A＞ 8882 -524

1日の米半導体株安など織り込む動きにも。

gumi＜3903＞ 401 -27

暗号資産価格の下落を売り材料視。

荏原製作所＜6361＞ 3887 -201

半導体関連株が軟調な地合いにも押される。

アドバンテスト＜6857＞ 19700 -875

米国株も時間外で大きく売られており。

ユーグレナ＜2931＞ 399 -20

地合い悪化で信用買い方の手仕舞い売り。

大黒屋＜6993＞ 188 +50

仕手化続く。

オプトエレクト＜6664＞ 353 +80

日本エイサーなどとの資本提携を好感。

ウィルソンLW＜9610＞ 228 +50

米国トップビジネススクールと共同プログラム開発。

ヒーハイスト＜6433＞ 399 +57

政府が人型ロボットの開発に乗り出すなどとも伝わり。

イーソル＜4420＞ 577 +20

「Nintendo Switch2」のデータ管理ソフトウェア採用を引き続き材料視。

ミナトHD＜6862＞ 1337 +157

業績上方修正で増益幅拡大へ。

Bitcoin Japan＜8105＞ 314 -80

行使価額修正条項付新株予約権を発行。

エス・サイエンス＜5721＞ 125 -19

暗号資産価格の下落など売り材料視。

NITTAN＜6493＞ 641 -69

新株予約権及びCB発行による潜在的な希薄化を懸念。

クラシル＜299A＞ 1345 +26

新設子会社がVTuber事業を譲受。

ラクオリア創薬＜4579＞ 1054 +150

タミバロテンとがん治療薬併用投与の米国特許取得。

ユカリア<286A> 867 -11

シーアイ・パートナーズとの資本業務提携を発表。

タイミー<215A> 1530 +73

横浜商工会議所と連携協定を締結。

トランスGG<2342> 487 +80

バイオ関連株の一角に相次いで怒涛の勢いで投資マネーの流入。

PRISM BioLab<206A> 226 +46

PepMetics化合物の新規二環性化合物に関する特許取得。

エーアイ<4388> 467 -2

12月5日付で東証スタンダード市場へ市場区分変更。

BRANU<460A> 1332 -

初値は1655円、公開価格を69％上回る。《CS》