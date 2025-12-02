関連記事
前日に動いた銘柄 part2プライム BRANU、ラクオリア創薬、ミナトHDなど
銘柄名<コード1日終値⇒前日比
BIPROGY＜8056＞ 5747 -274
マーケティング支援会社買収を懸念材料視か。
ミガロHD＜5535＞ 371 -26
信用買い方の見切り売りに押される。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2110 -145
戻り売りなどの需給要因が中心。
日本板硝子＜5202＞ 487 -30
SMBC日興証券では目標株価を引き下げ。
キオクシアHD＜285A＞ 8882 -524
1日の米半導体株安など織り込む動きにも。
gumi＜3903＞ 401 -27
暗号資産価格の下落を売り材料視。
荏原製作所＜6361＞ 3887 -201
半導体関連株が軟調な地合いにも押される。
アドバンテスト＜6857＞ 19700 -875
米国株も時間外で大きく売られており。
ユーグレナ＜2931＞ 399 -20
地合い悪化で信用買い方の手仕舞い売り。
大黒屋＜6993＞ 188 +50
仕手化続く。
オプトエレクト＜6664＞ 353 +80
日本エイサーなどとの資本提携を好感。
ウィルソンLW＜9610＞ 228 +50
米国トップビジネススクールと共同プログラム開発。
ヒーハイスト＜6433＞ 399 +57
政府が人型ロボットの開発に乗り出すなどとも伝わり。
イーソル＜4420＞ 577 +20
「Nintendo Switch2」のデータ管理ソフトウェア採用を引き続き材料視。
ミナトHD＜6862＞ 1337 +157
業績上方修正で増益幅拡大へ。
Bitcoin Japan＜8105＞ 314 -80
行使価額修正条項付新株予約権を発行。
エス・サイエンス＜5721＞ 125 -19
暗号資産価格の下落など売り材料視。
NITTAN＜6493＞ 641 -69
新株予約権及びCB発行による潜在的な希薄化を懸念。
クラシル＜299A＞ 1345 +26
新設子会社がVTuber事業を譲受。
ラクオリア創薬＜4579＞ 1054 +150
タミバロテンとがん治療薬併用投与の米国特許取得。
ユカリア<286A> 867 -11
シーアイ・パートナーズとの資本業務提携を発表。
タイミー<215A> 1530 +73
横浜商工会議所と連携協定を締結。
トランスGG<2342> 487 +80
バイオ関連株の一角に相次いで怒涛の勢いで投資マネーの流入。
PRISM BioLab<206A> 226 +46
PepMetics化合物の新規二環性化合物に関する特許取得。
エーアイ<4388> 467 -2
12月5日付で東証スタンダード市場へ市場区分変更。
BRANU<460A> 1332 -
初値は1655円、公開価格を69％上回る。《CS》
