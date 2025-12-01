*13:47JST サークレイス---Microsoft技術活用で神鋼環境ソリューションと協業、社会課題解決へ新たな取り組み

サークレイス＜5029＞は27日、神鋼環境ソリューション（本社：兵庫県神戸市）と協業し、Microsoftの自律型AIや自動化技術を活用したデジタルトランスフォーメーション（DX）推進を通じて、人間の能力を補完し、仕事の成果を量と質の面から向上させ、社会課題の解決に向けて新たな挑戦を行なうと発表した。

水処理や廃棄物処理プラントにおいては、昨今の人口減や人材コスト上昇等の社会情勢の影響を受け、現場要員の確保が困難になってきており、現場の省人化に向け、運転自動化や遠隔操業を支援する仕組みの構築が求められている。

神鋼環境ソリューションは、デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する拠点「デジタルイノベーションＬａｂ長崎」を2024年7月1日に長崎市に開設するなど、IT（情報技術）の専門人材を結集し、DXを通じた省力化や省人化、プラント運転の高度化を加速させており、環境ビジネスを通じた社会課題解決のノウハウを提供する。

サークレイスは、世界最先端の人材が、世界最先端のテクノロジーを活用して「人口減少」、「AI人材不足」や「DX人材不足」の社会課題を解決するパイオニアである。

自律型AIやMicrosoftに関する世界最先端技術の幅広い知見を持ち、技術活用のためのコンサルティングと導入支援実績を有し、経営・業務・データを活用するための戦略立案、設計開発、運用の知見を提供する。

両社の協業により、神鋼環境ソリューションの経営基盤の強化・高度化を目指したDXが加速されると共に、日本が抱える社会課題解決のために、さらなる高い価値を提供し、より豊かな社会の実現を目指す。《AK》