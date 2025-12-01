ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2025年12月1日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　設備投資(7-9月)　　7.6％
08:50　企業利益(7-9月)　　0.2％
08:50　企業売上高(7-9月)　　0.8％
09:30　製造業PMI(11月)　　48.8
10:00　植田日本銀行総裁が名古屋市での金融経済懇談会で講演、同記者会見


ツルハホールディングスがウエルシアホールディングスとの経営統合について会見

BRANUが東証グロースに新規上場(公開価格:980円)


＜海外＞
10:45　中・RatingDog製造業PMI(11月)　50.5　50.6
14:00　印・製造業PMI確定値(11月)　　57.4
16:00　トルコ・GDP(7-9月)　4.1％　4.8％
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(11月)　49.7　49.7
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.23％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(11月)　　48.2
23:45　米・製造業PMI(11月)　　51.9
24:00　米・ISM製造業景況指数(11月)　49.0　48.7


米国がG20の議長国に就任

欧・欧州連合(欧)外相理事会

米・サイバーマンデー(感謝祭の翌週の月曜日)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

