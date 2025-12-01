関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 設備投資(7-9月) 7.6％
08:50 企業利益(7-9月) 0.2％
08:50 企業売上高(7-9月) 0.8％
09:30 製造業PMI(11月) 48.8
10:00 植田日本銀行総裁が名古屋市での金融経済懇談会で講演、同記者会見
ツルハホールディングスがウエルシアホールディングスとの経営統合について会見
BRANUが東証グロースに新規上場(公開価格:980円)
＜海外＞
10:45 中・RatingDog製造業PMI(11月) 50.5 50.6
14:00 印・製造業PMI確定値(11月) 57.4
16:00 トルコ・GDP(7-9月) 4.1％ 4.8％
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(11月) 49.7 49.7
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.23％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・製造業PMI(11月) 48.2
23:45 米・製造業PMI(11月) 51.9
24:00 米・ISM製造業景況指数(11月) 49.0 48.7
米国がG20の議長国に就任
欧・欧州連合(欧)外相理事会
米・サイバーマンデー(感謝祭の翌週の月曜日)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
