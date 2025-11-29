関連記事
ADR日本株ランキング～ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比20円安の50230円～
*08:05JST ADR日本株ランキング～ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比20円安の50230円～
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル156.08円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵政＜6178＞、日本電産＜6594＞、テルモ＜4543＞、ルネサス＜6723＞、信越化学工業＜4063＞、デンソー＜6902＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比20円安の50230円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は289.30ドル高の47716.42ドル、ナスダックは151.00ポイント高の23365.69で取引を終了した。年末商戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終日堅調に推移し、終了した。
28日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円99銭まで下落後、156円39銭まで上昇し、156円11銭で引けた。米長期金利動向に連れドル売りが優勢となったのち、買い戻された。ただ、12月の連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げを織り込むドル売りが上値を抑制した。ユーロ・ドルは1.1563ドルから1.1607ドルまで上昇し、1.1604ドルで引けた。
11月28日のNY原油先物1月限は伸び悩み（NYMEX原油1月限終値：58.55 ↓0.10）。
■ADR上昇率上位銘柄（28日）
＜2801＞ キッコーマン 20.35ドル 1588円 （158円） +11.05％
＜5020＞ ENEOS 14.5ドル 1132円 （103.5円） +10.06％
＜3659＞ ネクソン 25.26ドル 3943円 （144円） +3.79％
＜9735＞ セコム 8.67ドル 5413円 （134円） +2.54％
＜9107＞ 川崎汽船 13.62ドル 2126円 （47.5円） +2.29％
■ADR下落率下位銘柄（28日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.46ドル 1477円 （-400.5円） -21.33％
＜6178＞ 日本郵政 9.15ドル 1428円 （-107円） -6.97％
＜8830＞ 住友不動産 22.8ドル 7117円 （-425円） -5.64％
＜7259＞ アイシン精機 17.2ドル 2685円 （-95円） -3.42％
＜6594＞ 日本電産 3.08ドル 1923円 （-46円） -2.34％
■その他ADR銘柄（28日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比
＜2914＞ 日本たばこ産業 18.84ドル 5881円 （14円）
＜3382＞ セブン&アイ・HD 13.73ドル 2143円 （-5円）
＜4063＞ 信越化学工業 14.95ドル 4667円 （-35円）
＜4502＞ 武田薬品工業 14.42ドル 4501円 （-5円）
＜4519＞ 中外製薬 26.72ドル 8341円 （-33円）
＜4543＞ テルモ 15.49ドル 2418円 （-22円）
＜4568＞ 第一三共 24.6ドル 3840円 （-24円）
＜4661＞ オリエンランド 19.2ドル 2997円 （-10円）
<4901> 富士フイルム 10.71ドル 3343円 （-17円）
<5108> ブリヂストン 23.48ドル 7330円 （7円）
<6098> リクルートHD 10.21ドル 7968円 （-38円）
<6146> ディスコ 27.9ドル 43546円 （-184円）
＜6178＞ 日本郵政 9.15ドル 1428円 （-107円）
<6201> 豊田自動織機 111.62ドル 17422円 （-58円）
<6273> SMC 17.58ドル 54878円 （-2円）
<6301> 小松製作所 32.84ドル 5126円 （4円）
<6367> ダイキン工業 12.99ドル 20275円 （-10円）
<6501> 日立製作所 31.99ドル 4993円 （25円）
<6503> 三菱電機 54.08ドル 4220円 （-3円）
＜6594＞ 日本電産 3.08ドル 1923円 （-46円）
<6702> 富士通 26.5ドル 4136円 （-11円）
＜6723＞ ルネサス 5.88ドル 1836円 （-15.5円）
<6758> ソニー 29.35ドル 4581円 （6円）
<6857> アドバンテスト 132.8ドル 20727円 （152円）
＜6902＞ デンソー 13.1ドル 2045円 （-14.5円）
<6954> ファナック 16.04ドル 5007円 （-19円）
<6981> 村田製作所 10.29ドル 3212円 （-1円）
＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.46ドル 1477円 （-400.5円）
<7203> トヨタ自動車 201.87ドル 3151円 （18円）
<7267> 本田技研工業 30.25ドル 1574円 （2円）
<7741> HOYA 150.48ドル 23487円 （37円）
<7751> キヤノン 29.41ドル 4590円 （-16円）
<7974> 任天堂 21.16ドル 13211円 （-69円）
<8001> 伊藤忠商事 119.93ドル 9359円 （-1円）
<8002> 丸紅 263.82ドル 4118円 （-1円）
<8031> 三井物産 531ドル 4144円 （-3円）
<8035> 東京エレク 102.44ドル 31978円 （178円）
<8053> 住友商事 31.43ドル 4906円 （8円）
<8058> 三菱商事 23.64ドル 3690円 （-12円）
<8306> 三菱UFJFG 15.78ドル 2463円 （39.5円）
<8316> 三井住友FG 18.22ドル 4740円 （42円）
<8411> みずほFG 7.1ドル 5541円 （68円）
<8591> オリックス 27.35ドル 4269円 （26円）
<8725> MS&ADインシHD 22.19ドル 3463円 （-2円）
<8766> 東京海上HD 35.27ドル 5505円 （-4円）
<8801> 三井不動産 35.2ドル 1831円 （-2.5円）
<9432> NTT 24.87ドル 155円 （-0.8円）
<9433> KDDI 17.19ドル 2683円 （-6.5円）
<9983> ファーストリテ 36.53ドル 57016円 （-124円）
<9984> ソフトバンクG 53.81ドル 16797円 （-28円）《ST》
スポンサードリンク