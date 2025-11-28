関連記事
東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ
*15:40JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ
鉄鋼が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、パルプ・紙、機械、卸売業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか陸運業、小売業、不動産業、サービス業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉄鋼 ／ 771.35 ／ 1.80
2. その他金融業 ／ 1,227.61 ／ 1.14
3. パルプ・紙 ／ 599.32 ／ 1.10
4. 機械 ／ 4,208.45 ／ 1.08
5. 卸売業 ／ 4,882.78 ／ 0.86
6. ガラス・土石製品 ／ 1,767.6 ／ 0.84
7. 化学工業 ／ 2,567.25 ／ 0.83
8. 建設業 ／ 2,678.65 ／ 0.79
9. ゴム製品 ／ 5,715.02 ／ 0.78
10. 海運業 ／ 1,721.98 ／ 0.73
11. 水産・農林業 ／ 733.46 ／ 0.73
12. その他製品 ／ 7,645.25 ／ 0.53
13. 繊維業 ／ 863.23 ／ 0.45
14. 石油・石炭製品 ／ 2,319.36 ／ 0.44
15. 銀行業 ／ 494.14 ／ 0.44
16. 医薬品 ／ 3,878.72 ／ 0.40
17. 金属製品 ／ 1,615.36 ／ 0.38
18. 精密機器 ／ 13,096.52 ／ 0.27
19. 食料品 ／ 2,532.51 ／ 0.24
20. 保険業 ／ 2,863.95 ／ 0.20
21. 証券業 ／ 792.72 ／ 0.17
22. 輸送用機器 ／ 4,935.37 ／ 0.15
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,407.77 ／ 0.07
24. 電力・ガス業 ／ 702.59 ／ 0.05
25. 鉱業 ／ 957.01 ／ 0.04
26. 電気機器 ／ 6,285.55 ／ -0.01
27. 情報・通信業 ／ 7,590.19 ／ -0.04
28. 非鉄金属 ／ 3,357.21 ／ -0.04
29. サービス業 ／ 3,105.57 ／ -0.09
30. 不動産業 ／ 2,610.71 ／ -0.17
31. 小売業 ／ 2,345.17 ／ -0.46
32. 陸運業 ／ 2,337.65 ／ -0.49
33. 空運業 ／ 237.42 ／ -0.54《CS》
スポンサードリンク