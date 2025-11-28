ダイトーケミックス、株主優待制度を新設、長期保有促進へ図書カード贈呈

■初回は継続保有に関係なく3,000円分を付与、制度の定着を図る

ダイトーケミックス<4366>(東証スタンダード)は11月27日、株主優待制度の導入を決議したと発表した。同社株式への投資魅力の向上と長期保有の促進を目的とするもので、毎年3月31日の株主名簿に記録され、1,000株以上を継続保有する株主を対象とする優待内容を設定した。優待品は図書カードNEXTとし、継続保有1年未満の場合1,000円分、1年以上の場合3,000円分を贈呈する。また継続保有期間の算定は2026年3月31日から開始する。

初回となる2026年3月31日の基準日については特例を設け、継続保有期間に関係なく1,000株以上を保有する株主に一律3,000円分の図書カードNEXTを贈呈する方針である。優待品は毎年6月開催の定時株主総会後に発送される決議通知に同封される予定で、詳細は順次同社ウェブサイトで案内される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

