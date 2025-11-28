ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、加GDPなど

2025年11月28日 06:30

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、加GDPなど
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(10月)　2.5倍　1.2倍
08:30　失業率(10月)　2.6％　2.6％
08:30　東京CPI(11月)　2.7％　2.7％
08:50　鉱工業生産指数(10月)　-0.6％　2.6％
08:50　小売売上高(10月)　0.8％　0％
08:50　百貨店・スーパー売上高(10月)　　1.9％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
14:00　住宅着工件数(10月)　-5.2％　-7.3％
17:00　国債買い入れ日程(12月、日本銀行)


＜海外＞
17:00　スイス・GDP(7-9月)　0.6％　1.2％
17:00　台湾・GDP(7-9月)　　7.64％
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(11月)　　6.3％
18:00　欧・ECBがユーロ圏CPI予想(10月)
19:30　印・鉱工業生産(10月)　　4.0％
19:30　印・GDP(7-9月)　7.3％　7.8％
19:30　印・財政赤字(10月)　　5兆7310億ルピー
20:30　ブ・基礎的財政収支(10月)　　-175億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(10月)　　64.8％
21:00　ブ・全国失業率(10月)　　5.6％
21:00　南ア・貿易収支(10月)　　218億ランド
22:00　独・消費者物価指数(10月)　　2.3％
22:30　加・GDP(7-9月)　0.5％　-1.6％


印・外貨準備高(先週)

印・銀行貸出残高(10月)　　10.4％

米・株式市場は短縮取引(感謝祭翌日の金曜日「ブラックフライデー」)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

