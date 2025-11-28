*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、加GDPなど

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(10月) 2.5倍 1.2倍

08:30 失業率(10月) 2.6％ 2.6％

08:30 東京CPI(11月) 2.7％ 2.7％

08:50 鉱工業生産指数(10月) -0.6％ 2.6％

08:50 小売売上高(10月) 0.8％ 0％

08:50 百貨店・スーパー売上高(10月) 1.9％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

14:00 住宅着工件数(10月) -5.2％ -7.3％

17:00 国債買い入れ日程(12月、日本銀行)



＜海外＞

17:00 スイス・GDP(7-9月) 0.6％ 1.2％

17:00 台湾・GDP(7-9月) 7.64％

17:55 独・失業率(失業保険申請率)(11月) 6.3％

18:00 欧・ECBがユーロ圏CPI予想(10月)

19:30 印・鉱工業生産(10月) 4.0％

19:30 印・GDP(7-9月) 7.3％ 7.8％

19:30 印・財政赤字(10月) 5兆7310億ルピー

20:30 ブ・基礎的財政収支(10月) -175億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(10月) 64.8％

21:00 ブ・全国失業率(10月) 5.6％

21:00 南ア・貿易収支(10月) 218億ランド

22:00 独・消費者物価指数(10月) 2.3％

22:30 加・GDP(7-9月) 0.5％ -1.6％



印・外貨準備高(先週)

印・銀行貸出残高(10月) 10.4％

米・株式市場は短縮取引(感謝祭翌日の金曜日「ブラックフライデー」)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》