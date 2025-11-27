関連記事
東証業種別ランキング：電気機器が上昇率トップ
*15:43JST 東証業種別ランキング：電気機器が上昇率トップ
電気機器が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、鉱業、ガラス・土石製品、金属製品なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか精密機器、石油・石炭製品、水産・農林業、電力・ガス業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 電気機器 ／ 6,285.9 ／ 1.71
2. 非鉄金属 ／ 3,358.5 ／ 1.31
3. 鉱業 ／ 956.64 ／ 1.16
4. ガラス・土石製品 ／ 1,752.87 ／ 0.99
5. 金属製品 ／ 1,609.26 ／ 0.98
6. 化学工業 ／ 2,546.19 ／ 0.78
7. 情報・通信業 ／ 7,592.93 ／ 0.69
8. 不動産業 ／ 2,615.15 ／ 0.62
9. 鉄鋼 ／ 757.74 ／ 0.55
10. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,404.66 ／ 0.42
11. その他金融業 ／ 1,213.79 ／ 0.33
12. 卸売業 ／ 4,841.11 ／ 0.29
13. 小売業 ／ 2,356.07 ／ 0.25
14. その他製品 ／ 7,604.81 ／ 0.22
15. 海運業 ／ 1,709.49 ／ 0.19
16. 陸運業 ／ 2,349.08 ／ 0.14
17. 建設業 ／ 2,657.6 ／ 0.14
18. 食料品 ／ 2,526.51 ／ 0.11
19. パルプ・紙 ／ 592.79 ／ 0.03
20. 銀行業 ／ 491.98 ／ -0.03
21. サービス業 ／ 3,108.44 ／ -0.07
22. 証券業 ／ 791.41 ／ -0.08
23. 輸送用機器 ／ 4,927.92 ／ -0.14
24. 機械 ／ 4,163.6 ／ -0.15
25. 保険業 ／ 2,858.24 ／ -0.21
26. 繊維業 ／ 859.34 ／ -0.22
27. 空運業 ／ 238.7 ／ -0.31
28. ゴム製品 ／ 5,670.83 ／ -0.36
29. 電力・ガス業 ／ 702.25 ／ -0.53
30. 水産・農林業 ／ 728.15 ／ -0.74
31. 石油・石炭製品 ／ 2,309.12 ／ -0.78
32. 精密機器 ／ 13,061.17 ／ -0.86
33. 医薬品 ／ 3,863.45 ／ -1.31《CS》
スポンサードリンク