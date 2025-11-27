関連記事
いちご 子会社「いちごオーナーズ」による資産譲渡（98億円）
記事提供元：フィスコ
*15:21JST いちご---子会社「いちごオーナーズ」による資産譲渡（98億円）
いちご＜2337＞は26日、100％子会社であるいちごオーナーズが、レジデンス7物件（総額98億円）を譲渡することを決定したと発表した。譲渡対象は、リーシングが完了し安定した収益性が確認された東京都23区内および近郊に所在する新築レジデンス7物件。譲渡先は、同じく同社100%子会社であるいちごリアルティマネジメントが組成した私募ファンドで、長期的な取引が可能な国内の複数の投資家が出資している。なお、いちごリアルティマネジメントは資産運用業務も受託し、安定的な運用フィー（ストック収益）獲得に寄与する。
いちごオーナーズは不動産オーナーサービス事業を展開しており、顧客の不動産ニーズを把握したうえで、安心して長期保有できる不動産の提供を通じた着実な成長を続けている。
契約締結日および物件引渡日は2025年11月28日を予定しており、今回の譲渡により、2026年2月期通期連結業績において、98億円の売上高を第3四半期に計上する予定。なお、譲渡による利益は、2026年2月期連結業績予想に織り込んでいる。《NH》
スポンサードリンク