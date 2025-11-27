*15:17JST ホリイフードサービス---ジャパネットグループと連携した株主優待が熱い！ 外食×通販の選べる優待

ホリイフードサービス＜3077＞は11月4日、ジャパネットグループ（以下、ジャパネット）と連携し、外食と通販を株主が自由に「選べる株主優待クーポン」を導入した。この制度では、同社の「食事体験」とジャパネットの「通販利便性」から選択でき、生活密着型優待として新たな価値を提供している。

物価高による家計負担の高まりを背景に、生活者は食料支援策や、生活に役立つ実用性を備えた制度への関心を強めている。また、支援のかたちが多様化する中で、優待制度においても、用途を選べる自由度や家計負担に寄り添う価値に注目が集まっている。

こうした社会ニーズに応える形で、同社はジャパネットグループと連携した「選べる株主優待クーポン」を開始した。導入された優待制度は、同社が運営する店舗で利用できる「お食事券」と、ジャパネットの商品に使える「通販クーポン」の2種類から株主が選択できる仕組みで、外食の「体験価値」と通販の「実用価値」を両立した生活密着型優待として設計されている。この制度は保有株式数500株以上の株主が対象となる。

今回の優待制度により、保有株数に応じて実質利回り最大21％に達する水準となり、市場平均と比較しても非常に高い水準である。※2025年11月4日時点の株価（357円）ベース

生活者の負担感が高まる中、「選べるお得さ」は外食業界においても新たなアプローチとして注目されている。《NH》