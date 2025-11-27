*12:34JST 後場に注目すべき3つのポイント～米ハイテク株高を好感

27日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は続伸、米ハイテク株高を好感

・ドル・円は下げ渋り、155円台後半で顧客筋などのドル買い興味残る

・値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞

■日経平均は続伸、米ハイテク株高を好感

日経平均は続伸。644.31円高の50203.38円（出来高概算9億8112万株）で前場の取引を終えている。

26日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は314.67ドル高の47427.12ドル、ナスダックは189.10ポイント高の23214.69で取引を終了した。年内の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。金利安も支援し、相場は終日堅調に推移した。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告（ベージュブック）でも労働市場の弱さが指摘され、長期金利が一段と低下すると、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では不動産管理・開発、半導体・同製造装置が上昇した一方、メディア・娯楽が下落した。

米株式市場の動向を横目に、27日の日経平均は309.72円高の49868.79円と続伸して取引を開始した。寄り付き後は買いが先行し、特に米ハイテク株の上昇を受けて半導体関連を中心に物色が強まった。加えて、海外で長期金利が弱含んだことも支えとなり、全体として買い優勢の展開となった。とはいえ、国内での金利動向や為替の不透明感が背景にあるとの見方もあり、需給には慎重さが残った。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞、豊田通商＜8015＞、ソニーG＜6758＞、ファナック＜6954＞、コナミG＜9766＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、スクリン＜7735＞、ダイキン＜6367＞、ネクソン＜3659＞などの銘柄が上昇。

一方、中外薬＜4519＞、テルモ＜4543＞、エーザイ＜4523＞、塩野義＜4507＞、セコム＜9735＞、第一三共<4568>、リクルートHD<6098>、バンナムHD<7832>、SMC<6273>、エムスリー<2413>、ホンダ<7267>、大塚HD<4578>、任天堂<7974>、東京海上<8766>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気機器、鉱業、化学、ガラス・土石製品などが上昇。一方、医薬品、石油・石炭製品、ゴム製品、精密機器、輸送用機器などが下落した。

後場の日経平均株価は、上昇基調が継続する可能性が高い。背景として、米国株の好調と抱える利下げ観測、半導体やテクノロジー関連の物色継続が挙げられる。また、直近で想定されていた5万円台回復への意欲が買いを支えやすい。ただし、国内の金利動向や為替の円高・円安の振れ、ならびに需給のひっ迫感、さらには国内経済・政策関連のニュースに対する警戒感も依然として存在する。これらの要因が後場の上げ幅を抑える可能性もあり、過熱感の有無に注目したい。

■ドル・円は下げ渋り、155円台後半で顧客筋などのドル買い興味残る

27日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、156円49銭から155円73銭まで売られた後、156円18銭まで反発。155円台後半で顧客筋などのドル買い興味が引き続き残されており、ドル・円は155円台後半が底値となる可能性が高まっている。

ユーロ・円は181円43銭から180円76銭まで下げた後、一時181円34銭まで反発。ユーロ・ドルは1.1590ドルから1.1613ドルの範囲内で上下。

■後場のチェック銘柄

・トランスジェニックグループ<2342>、ハンワホームズ<275A>など、6銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・特になし

【要人発言】

・日本銀行野口委員

「経済・物価への影響確認し、小刻みに利上げが現実的」

・木原官房長官

「日米首脳電話会談、外交上のやり取りで詳細控える」

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・米国は感謝祭の祝日のため、株式・債券市場は休場《CS》