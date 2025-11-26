関連記事
米国株式市場は続伸、年内の利下げ期待高まる（25日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（25日）
DEC24
Ｏ 49605（ドル建て）
Ｈ 49765
Ｌ 48300
Ｃ 49180 大証比+580（イブニング比+80）
Vol 4740
DEC24
Ｏ 49575（円建て）
Ｈ 49720
Ｌ 48260
Ｃ 49145 大証比+545（イブニング比+45）
Vol 22003
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（25日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル156.03円換算）で、日本たばこ産業＜2914＞、日立
製作所＜6501＞、ディスコ＜6146＞、村田製作所＜6981＞、みずほFG＜8411＞、ソニー<6758
>、三菱UFJFG＜8306＞などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 200.26 1.20 3125 48
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.49 0.11 2417 39.5
8035 (TOELY) 東京エレク 101.10 0.71 31549 449
6758 (SONY.N) ソニー 28.60 -0.41 4462 74
9432 (NTTYY) NTT 24.45 -0.11 153 0.6
8058 (MTSUY) 三菱商事 23.41 -0.16 3653 15
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.75 -0.09 4798 88
9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.09 0.72 56311 321
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 50.04 -6.22 15615 225
4063 (SHECY) 信越化学工業 14.45 -0.06 4509 19
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 117.30 0.00 9151 28
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 17.40 0.25 4525 68
8031 (MITSY) 三井物産 517.63 3.23 4038 51
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.01 0.03 7809 63
4568 (DSNKY) 第一三共 24.66 0.94 3848 16
9433 (KDDIY) KDDI 17.10 -0.29 2668 1
7974 (NTDOY) 任天堂 21.11 -0.24 13175 55
8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.27 -0.36 5503 47
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.96 0.14 1558 16.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.87 0.32 5889 189
6902 (DNZOY) デンソー 13.01 -0.24 2030 -16
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.00 -0.05 8426 68
4661 (OLCLY) オリエンランド 19.20 -0.41 2996 2.5
8411 (MFG.N) みずほFG 6.86 0.16 5352 91
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.68 0.12 19785 55
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.50 0.28 4525 67
7741 (HOCPY) HOYA 149.85 0.32 23381 216
6503 (MIELY) 三菱電機 53.78 -0.22 4196 46
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.97 0.19 3111 55
7751 (CAJPY) キヤノン 28.94 0.08 4516 19
6273 (SMCAY) SMC 17.35 0.54 54142 422
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.45 0.00 1631 -156
6146 (DSCSY) ディスコ 27.90 -1.10 43532 772
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.64 -0.06 2128 0
8053 (SSUMY) 住友商事 30.77 0.14 4801 50
6702 (FJTSY) 富士通 26.62 0.04 4154 30
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 111.64 0.65 17419 194
5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.13 -0.09 7218 30
6178 (JPPHY) 日本郵政 9.15 0.00 1428 -49
8002 (MARUY) 丸紅 252.72 5.84 3943 31
6723 (RNECY) ルネサス 5.75 -0.09 1794 16
6954 (FANUY) ファナック 15.57 0.02 4859 43
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.66 -0.30 3380 21
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.80 0.60 1810 9
6301 (KMTUY) 小松製作所 32.63 0.03 5091 39
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.69 0.07 3336 21
6594 (NJDCY) 日本電産 3.05 -0.35 1904 -9
6857 (ATEYY) アドバンテスト 123.50 1.00 19270 190
4543 (TRUMY) テルモ 15.60 -0.14 2434 3
8591 (IX.N) オリックス 26.74 0.39 4172 64
（時価総額上位50位、1ドル156.03円換算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（25日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
5020 (JXHLY) ENEOS 14.50 1131 117 11.54
2801 (KIKOY) キッコーマン 20.35 1588 139.5 9.63
4307 (NRILY) 野村総研 41.78 6519 214 3.39
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.87 5889 189 3.32
9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.62 2125 56 2.71
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（25日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.45 1631 -156 -8.73
8830 (SURYY) 住友不動産 22.80 7115 -305 -4.11
6178 (JPPHY) 日本郵政 9.15 1428 -49 -3.32
9503 (KAEPY) 関西電力 8.09 2525 -50.5 -1.96
6869 (SSMXY) シスメックス 9.93 1549 -17 -1.09
「米国株式市場概況」（25日）
ＮＹＤＯＷ
終値：47112.45 前日比：664.18
始値：46482.36 高値：47182.90 安値：46341.35
年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：23025.59 前日比：153.59
始値：22802.85 高値：23070.09 安値：22587.11
年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6765.88 前日比：60.76
始値：6697.03 高値：6776.40 安値：6659.98
年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77
米30年国債 4.651％ 米10年国債 3.998％
米国株式市場は続伸。ダウ平均664.18ドル高の47112.45ドル、ナスダックは153.58
ポイント高の23025.59で取引を終了した。
雇用関連指標や小売売上高が予想を下回り年内の利下げ期待が高まったが、一部ハ
イテクが重しとなり、寄り付き後、まちまち。その後、消費者信頼感指数の低下
や、次期FRB議長候補として国家経済会議（NEC）のハセット委員長が「最有力候
補」と伝えられると12月の利下げ確率がさらに上昇し金利安が好感されダウは一段
高となった。ナスダックも終盤にかけて下げを消し、終了。セクター別では耐久消
費財・アパレル、消費者サービスが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落し
た。
検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）はソーシャルメディアのフェイ
スブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）がグーグルの人工知
能（AI）チップ導入を協議しているとの報道で、買われた。メタ・プラットフォー
ムズ（META）も上昇。競合となる半導体のエヌビディア（NVDA）やアドバンスト・
マイクロ・デバイセズ（AMD）は競争激化を警戒し、それぞれ売られた。
カジュアル衣料品小売のアバークロンビー＆フィッチ（ANF）は第3四半期決算で売
上が強く、通期見通しを引き上げ、上昇。同業のギャップ（GAP）も連れ高となっ
た。百貨店のコールズ（KSS）は第3四半期決算で予想外に調整後の1株当たり利益を
計上、既存店売上の通期見通しを上方修正し、上昇。家電量販チェーンのベスト・
バイ（BBY）も第3四半期決算で売上高が増加し、通期見通しを上方修正し、買われ
た。
コンピューターメーカーのデル・テクノロジー（DELL）は取引終了後に第3四半期決
算を発表。売上高は予想に満たなかったが、AI出荷増で通期見通しを上方修正し、
時間外取引で買われている。
（Horiko Capital Management LLC）《ST》
