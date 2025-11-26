*08:09JST 米国株式市場は続伸、年内の利下げ期待高まる（25日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（25日）

DEC24

Ｏ 49605（ドル建て）

Ｈ 49765

Ｌ 48300

Ｃ 49180 大証比+580（イブニング比+80）

Vol 4740



DEC24

Ｏ 49575（円建て）

Ｈ 49720

Ｌ 48260

Ｃ 49145 大証比+545（イブニング比+45）

Vol 22003

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（25日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.03円換算）で、日本たばこ産業＜2914＞、日立

製作所＜6501＞、ディスコ＜6146＞、村田製作所＜6981＞、みずほFG＜8411＞、ソニー<6758

>、三菱UFJFG＜8306＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 200.26 1.20 3125 48

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.49 0.11 2417 39.5

8035 (TOELY) 東京エレク 101.10 0.71 31549 449

6758 (SONY.N) ソニー 28.60 -0.41 4462 74

9432 (NTTYY) NTT 24.45 -0.11 153 0.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.41 -0.16 3653 15

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.75 -0.09 4798 88

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.09 0.72 56311 321

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 50.04 -6.22 15615 225

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.45 -0.06 4509 19

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 117.30 0.00 9151 28

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 17.40 0.25 4525 68

8031 (MITSY) 三井物産 517.63 3.23 4038 51

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.01 0.03 7809 63

4568 (DSNKY) 第一三共 24.66 0.94 3848 16

9433 (KDDIY) KDDI 17.10 -0.29 2668 1

7974 (NTDOY) 任天堂 21.11 -0.24 13175 55

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.27 -0.36 5503 47

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.96 0.14 1558 16.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.87 0.32 5889 189

6902 (DNZOY) デンソー 13.01 -0.24 2030 -16

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.00 -0.05 8426 68

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.20 -0.41 2996 2.5

8411 (MFG.N) みずほFG 6.86 0.16 5352 91

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.68 0.12 19785 55

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.50 0.28 4525 67

7741 (HOCPY) HOYA 149.85 0.32 23381 216

6503 (MIELY) 三菱電機 53.78 -0.22 4196 46

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.97 0.19 3111 55

7751 (CAJPY) キヤノン 28.94 0.08 4516 19

6273 (SMCAY) SMC 17.35 0.54 54142 422

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.45 0.00 1631 -156

6146 (DSCSY) ディスコ 27.90 -1.10 43532 772

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.64 -0.06 2128 0

8053 (SSUMY) 住友商事 30.77 0.14 4801 50

6702 (FJTSY) 富士通 26.62 0.04 4154 30

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 111.64 0.65 17419 194

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.13 -0.09 7218 30

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.15 0.00 1428 -49

8002 (MARUY) 丸紅 252.72 5.84 3943 31

6723 (RNECY) ルネサス 5.75 -0.09 1794 16

6954 (FANUY) ファナック 15.57 0.02 4859 43

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.66 -0.30 3380 21

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.80 0.60 1810 9

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.63 0.03 5091 39

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.69 0.07 3336 21

6594 (NJDCY) 日本電産 3.05 -0.35 1904 -9

6857 (ATEYY) アドバンテスト 123.50 1.00 19270 190

4543 (TRUMY) テルモ 15.60 -0.14 2434 3

8591 (IX.N) オリックス 26.74 0.39 4172 64

（時価総額上位50位、1ドル156.03円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5020 (JXHLY) ENEOS 14.50 1131 117 11.54

2801 (KIKOY) キッコーマン 20.35 1588 139.5 9.63

4307 (NRILY) 野村総研 41.78 6519 214 3.39

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.87 5889 189 3.32

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.62 2125 56 2.71

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.45 1631 -156 -8.73

8830 (SURYY) 住友不動産 22.80 7115 -305 -4.11

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.15 1428 -49 -3.32

9503 (KAEPY) 関西電力 8.09 2525 -50.5 -1.96

6869 (SSMXY) シスメックス 9.93 1549 -17 -1.09



「米国株式市場概況」（25日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47112.45 前日比：664.18

始値：46482.36 高値：47182.90 安値：46341.35

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23025.59 前日比：153.59

始値：22802.85 高値：23070.09 安値：22587.11

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6765.88 前日比：60.76

始値：6697.03 高値：6776.40 安値：6659.98

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.651％ 米10年国債 3.998％



米国株式市場は続伸。ダウ平均664.18ドル高の47112.45ドル、ナスダックは153.58

ポイント高の23025.59で取引を終了した。

雇用関連指標や小売売上高が予想を下回り年内の利下げ期待が高まったが、一部ハ

イテクが重しとなり、寄り付き後、まちまち。その後、消費者信頼感指数の低下

や、次期FRB議長候補として国家経済会議（NEC）のハセット委員長が「最有力候

補」と伝えられると12月の利下げ確率がさらに上昇し金利安が好感されダウは一段

高となった。ナスダックも終盤にかけて下げを消し、終了。セクター別では耐久消

費財・アパレル、消費者サービスが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落し

た。

検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）はソーシャルメディアのフェイ

スブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）がグーグルの人工知

能（AI）チップ導入を協議しているとの報道で、買われた。メタ・プラットフォー

ムズ（META）も上昇。競合となる半導体のエヌビディア（NVDA）やアドバンスト・

マイクロ・デバイセズ（AMD）は競争激化を警戒し、それぞれ売られた。

カジュアル衣料品小売のアバークロンビー＆フィッチ（ANF）は第3四半期決算で売

上が強く、通期見通しを引き上げ、上昇。同業のギャップ（GAP）も連れ高となっ

た。百貨店のコールズ（KSS）は第3四半期決算で予想外に調整後の1株当たり利益を

計上、既存店売上の通期見通しを上方修正し、上昇。家電量販チェーンのベスト・

バイ（BBY）も第3四半期決算で売上高が増加し、通期見通しを上方修正し、買われ

た。

コンピューターメーカーのデル・テクノロジー（DELL）は取引終了後に第3四半期決

算を発表。売上高は予想に満たなかったが、AI出荷増で通期見通しを上方修正し、

時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》