*17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、日本の財政悪化懸念で円売り継続

25日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米国で12月に追加的な緩和措置に思惑が広がり、ドル売りに振れやすい。ただ、日本の財政悪化懸念による円売りに変わりはなく、ドルの下支え要因となりそうだ。

前日の海外市場で、米連邦準備制度理事会（FRB）高官によるハト派的な発言を受け、全般的にドル売りに傾く場面があった。米金利安を背景に、ユーロ・ドルは一時1.1550ドル台に浮上。一方、日本の財政拡張に対する警戒感が根強く、円売り先行でドル・円は157円20銭付近に値を上げた。ただ、本日アジア市場でドル・円は再び156円台に失速したものの、米10年債利回りの低下一服でドル買いに振れ、ドル・円は下げ渋った。

この後の海外市場は米経済指標にらみ。今晩の米消費者信頼感指数が予想を下回れば、一時的にドル売りが強まる可能性はあるが、年末に向けた利下げペースの見極める展開で下値は限定的となりそうだ。市場はFRBのスタンスを確認するまでは慎重姿勢を崩さず、レンジ取引主体の流れ。一方、日本の財政リスクが意識されるものの、157円前後では為替介入観測が重石となり、円安は抑えられる見通し。全般的に底堅い半面、上値が重いだろう。

【今日の欧米市場の予定】

・22：30 米・9月生産者物価コア指数（予想：前年比+2.7％、8月：＋2.8％）

・22：30 米・9月小売売上高（予想：前月比＋0.4％、8月：+0.6％）

・22：30 米・9月S&P CS20都市住宅価格指数（予想：前年比+1.40％、8月：+1.58％）

・24：00 米・11月CB消費者信頼感指数（予想：93.4、10月：94.6）

・24：00 米・8月企業在庫（予想：0.0％、7月：0.2％）《CS》