テンポスHDなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜8127＞ ;ヤマトインター;711%;138600;0.34;600;3 ＜3178＞ ;チムニー;372%;29000;1.09;1218;-10 ＜2751＞ ;テンポスHD;337%;19900;0.55;3460;-5 ＜9417＞ ;スマバリュ;304%;41300;2.87;459;7 ＜2378＞ ;ルネサンス;212%;71100;1.86;1034;4 ＜3998＞ ;すららネット;205%;22100;4.20;360;7 ＜4931＞ ;新日本製薬;202%;64200;0.69;2069;-1 ＜3799＞ ;キーウェア;201%;18900;2.21;1115;9 ＜3662＞ ;エイチームHD;182%;78500;0.79;1097;17 ＜9663＞ ;ナガワ;182%;19800;0.46;6010;30 ＜325A＞ ;ＴＥＮＴＩＡＬ;171%;103700;2.77;4115;25 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;150%;4200;4.08;691;0 ＜2652＞ ;マンダラケ;148%;76700;10.73;338;5 ＜2749＞ ;ＪＰＨＤ;145%;261500;0.99;630;10 ＜6078＞ ;バリューＨＲ;141%;52100;0.20;1693;32 ＜8079＞ ;正栄食;124%;20300;0.56;4000;-10 ＜7616＞ ;コロワイド;115%;366600;0.32;1702;-11.5 ＜3159＞ ;丸善ＣＨＩ;108%;25000;8.76;331;2 ＜1431＞ ;リブワーク;108%;17900;1.32;684;2 ＜6630＞ ;ヤーマン;96%;64800;0.31;787;-13
[コメント]テンポスHD＜2751＞は信用倍率0.55倍と1倍を下回って売り長で推移している。《FA》
