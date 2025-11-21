関連記事
11月21日本国債市場：債券先物は135円24銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年12月限
寄付135円18銭 高値135円33銭 安値135円15銭 引け135円24銭
2年 476回 0.946％
5年 180回 1.295％
10年 379回 1.772％
20年 193回 2.787％
21日の債券先物12月限は135円18銭で取引を開始し、135円24銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.55％、10年債は4.09％、30年債は4.72％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.72％、英国債は4.58％、オーストラリア10年債は4.46％、NZ10年債は4.15％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 英・10月小売売上高（予想：前月比－0.2％、9月：＋0.5％）
・17：30 独・11月製造業PMI（予想：49.8、10月：49.6）
・17：30 独・11月サービス業PMI（予想：54.6、10月：54.6）
・18：00 ユーロ圏・11月製造業PMI（予想：49.2、10月：49.7）
・18：00 ユーロ圏・11月サービス業PMI（予想：52.0、10月：52.3）
・18：00 ユーロ圏・11月総合PMI（予想：52.5、10月：52.5）
・18：30 英・11月製造業PMI（予想：49.2、10月：49.7）
・18：30 英・11月サービス業PMI（予想：52.0、10月：52.3）
・23：45 米・11月製造業PMI（予想：52.0、10月：52.5）
・23：45 米・11月サービス業PMI（予想：54.6、10月：54.8）《CS》
