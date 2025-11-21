関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～免疫生物、富士製薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月21日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜1487＞ 上米債HE 7691 21006.201 296.00% 0.0031%
＜213A＞ 上日経半 2254720 69403.967 204.62% -0.0623%
＜8746＞ unbanked 2225300 96705.9 194.03% -0.2314%
＜7282＞ 豊田合 1505700 946328.82 193.24% -0.0892%
＜4464＞ ソフト99 257900 456343 160.69% -0.0012%
＜346A＞ SP500半 114839 89416.589 145.02% -0.0764%
＜282A＞ GX半導10 145438 52269.517 139.25% -0.0582%
＜1348＞ MXSトピクス 533136 522264.379 127.44% -0.0052%
＜221A＞ MX日経半 124860 20517.638 117.72% -0.0624%
＜1397＞ SMDAM225 1132 38413.356 106.12% -0.0253%
＜1478＞ iS高配当 109559 156452.891 103.66% 0.0056%
＜3850＞ NTTDIM 34800 54712.9 103.32% 0.0386%
＜2564＞ GXSディビ 27077 42096.936 102.05% 0.0037%
＜4570＞ 免疫生物 7036800 2941659.7 101.85% 0.0668%
＜2254＞ GX中国EV 211268 90425.589 99.72% -0.0366%
＜7874＞ レック 97700 47475.84 98.17% 0.0452%
＜6028＞ テクノプロHD 206200 378813.32 97.34% 0.0006%
＜155A＞ 情報戦略 710200 466305.48 95.83% 0.0568%
＜2870＞ iFナ100Dイ 133466 604231.377 88.45% 0.0646%
＜4554＞ 富士製薬 167300 135111.04 82.83% 0.0464%
<4424> Amazia 1963400 308888.2 81.24% 0.1882%
<7501> ティムコ 54100 33291.12 79.66% 0.1611%
<2749> JPHD 368600 118660.82 76.84% 0.0428%
<3719> AIストーム 3897300 922668.46 74.80% 0.1017%
<2842> iFナ100ベ 15873 102117.555 73.32% 0.0408%
<3103> ユニチカ 8014100 1313091.38 68.99% 0.0902%
<6240> ヤマシンフィルタ 842800 239625.92 68.45% -0.0716%
<2244> GXUSテク20 683796 1125270.284 66.82% -0.0506%
<6599> エブレン 7400 9902.38 63.68% -0.0497%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
