出来高変化率ランキング（13時台）～免疫生物、富士製薬などがランクイン

2025年11月21日 13:49

記事提供元：フィスコ

*13:49JST 出来高変化率ランキング（13時台）～免疫生物、富士製薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月21日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 　7691 　21006.201　 296.00% 0.0031%
＜213A＞ 上日経半　　　　　 　2254720 　69403.967　 204.62% -0.0623%
＜8746＞ unbanked　 　2225300 　96705.9　 194.03% -0.2314%
＜7282＞ 豊田合　　　　　　 　1505700 　946328.82　 193.24% -0.0892%
＜4464＞ ソフト99　　　　 　257900 　456343　 160.69% -0.0012%
＜346A＞ SP500半　　　 　114839 　89416.589　 145.02% -0.0764%
＜282A＞ GX半導10　　　 　145438 　52269.517　 139.25% -0.0582%
＜1348＞ MXSトピクス　　 　533136 　522264.379　 127.44% -0.0052%
＜221A＞ MX日経半　　　　 　124860 　20517.638　 117.72% -0.0624%
＜1397＞ SMDAM225　 　1132 　38413.356　 106.12% -0.0253%
＜1478＞ iS高配当　　　　 　109559 　156452.891　 103.66% 0.0056%
＜3850＞ NTTDIM　　　 　34800 　54712.9　 103.32% 0.0386%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　27077 　42096.936　 102.05% 0.0037%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　 　7036800 　2941659.7　 101.85% 0.0668%
＜2254＞ GX中国EV　　　 　211268 　90425.589　 99.72% -0.0366%
＜7874＞ レック　　　　　　 　97700 　47475.84　 98.17% 0.0452%
＜6028＞ テクノプロHD　　 　206200 　378813.32　 97.34% 0.0006%
＜155A＞ 情報戦略　　　　　 　710200 　466305.48　 95.83% 0.0568%
＜2870＞ iFナ100Dイ　 　133466 　604231.377　 88.45% 0.0646%
＜4554＞ 富士製薬　　　　　 　167300 　135111.04　 82.83% 0.0464%
<4424> Amazia　　　 　1963400 　308888.2　 81.24% 0.1882%
<7501> ティムコ　　　　　 　54100 　33291.12　 79.66% 0.1611%
<2749> JPHD　　　　　 　368600 　118660.82　 76.84% 0.0428%
<3719> AIストーム　　　 　3897300 　922668.46　 74.80% 0.1017%
<2842> iFナ100ベ　　 　15873 　102117.555　 73.32% 0.0408%
<3103> ユニチカ　　　　　 　8014100 　1313091.38　 68.99% 0.0902%
<6240> ヤマシンフィルタ　 　842800 　239625.92　 68.45% -0.0716%
<2244> GXUSテク20　 　683796 　1125270.284　 66.82% -0.0506%
<6599> エブレン　　　　　 　7400 　9902.38　 63.68% -0.0497%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

