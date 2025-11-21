*12:42JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストが1銘柄で約615円分押し下げ

21日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり147銘柄、値下がり77銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅反落。1170.14円安の48653.80円（出来高概算11億5380万株）で前場の取引を終えている。

前日20日の米国株式市場は反落。ダウ平均は386.51ドル安の45752.26ドル、ナスダックは486.18ポイント安の22078.05で取引を終了した。半導体のエヌビディアの決算を好感し投資家心理の改善で買いが加速。その後も9月雇用統計の強弱まちまちな結果を受け、堅調推移が続いた。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言で利下げ期待がさらに後退したほか、根強い人工知能（AI）バブル懸念を受けエヌビディアが下落に転じ相場を押し下げた。終盤にかけ、暗号資産市場の下落をきっかけに損失確定売りにも拍車がかかったと見られ、下げ幅を拡大した。

米株市場を横目に、21日の日経平均は572.68円安の49251.26円と反落して取引を開始した。寄付き直後は下げ幅を広げる展開となったが、早々に下げ渋る動きを見せた。ただ、下げ幅を縮小する動きは限定的で、大幅反落で前場の取引を終了した。ナスダック総合指数・フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）の大幅安を受けて、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を抑える要因となった。また、国内長期金利上昇や日中関係悪化も引き続き警戒材料となった。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテ＜6857＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞、ディスコ＜6146＞、三菱重工業＜7011＞、東エレク＜8035＞、三井海洋開発＜6269＞、古河電工＜5801＞、三井金属＜5706＞、日立＜6501＞、IHI＜7013＞、川崎重工業＜7012＞、住友電工＜5802＞などの銘柄が下落。

一方、ファーストリテ＜9983＞、イオン＜8267＞、東京海上＜8766＞、トヨタ自動車＜7203＞、任天堂＜7974＞、ソニーG＜6758＞、キーエンス<6861>、リクルートHD<6098>、三井住友<8316>、エムスリー<2413>、ヨシムラフード<2884>、オリンパス<7733>などの銘柄が上昇。

業種別では、非鉄金属、機械、電気機器などが下落した一方で、不動産業、繊維製品、サービス業などが上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約615円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、イビデン<4062>、ディスコ＜6146＞、TDK<6762>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはKDDI<9433>となり1銘柄で日経平均を約14円押し上げた。同2位はリクルートHD<6098>となり、コナミG<9766>、ファーストリテ＜9983＞、テルモ<4543>、ソニーG＜6758＞、エムスリー<2413>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 48653.80(-1170.14)

値上がり銘柄数 147(寄与度+305.44)

値下がり銘柄数 77(寄与度-1475.58)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

<9433> KDDI 2710 35 14.04

<6098> リクルートHD 7776 137 13.74

<9766> コナミG 23835 385 12.87

＜9983＞ ファーストリテ 54780 160 12.84

<4543> テルモ 2437 48 12.84

＜6758＞ ソニーG 4531 70 11.70

<2413> エムスリー 2609 144 11.55

<7733> オリンパス 2079 86 11.50

<7832> バンナムHD 4529 92 9.23

＜7203＞ トヨタ自動車 3099 55 9.19

<9843> ニトリHD 2691.5 106.5 8.90

<4519> 中外製薬 8365 87 8.72

<4901> 富士フイルム 3295 67 6.72

＜8766＞ 東京海上HD 5482 132 6.62

<7269> スズキ 2325.5 42.5 5.68

<4307> 野村総合研究所 6315 163 5.45

<2801> キッコーマン 1422.5 32.5 5.43

＜8267＞ イオン 2873.5 53.5 5.36

<7267> ホンダ 1539 25 5.01

<6971> 京セラ 2054 17 4.55



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 18535 -2300 -615.03

＜9984＞ ソフトバンクG 17250 -1930 -387.07

＜8035＞ 東エレク 30550 -1950 -195.54

＜5803＞ フジクラ 17205 -1685 -56.32

<4062> イビデン 11400 -1135 -37.94

＜6146＞ ディスコ 43810 -3460 -23.13

<6762> TDK 2446.5 -44 -22.06

＜5802＞ 住友電気工業 5744 -644 -21.53

＜6920＞ レーザーテック 26775 -1180 -15.78

＜5706＞ 三井金属鉱業 18305 -2545 -8.51

<7735> SCREEN 12360 -600 -8.02

＜7011＞ 三菱重工業 3910 -210 -7.02

<6954> ファナック 4861 -33 -5.52

<5631> 日本製鋼所 9030 -749 -5.01

＜6501＞ 日立製作所 4735 -140 -4.68

<6503> 三菱電機 4122 -134 -4.48

<6361> 荏原製作所 3742 -120 -4.01

<5713> 住友金属鉱山 4747 -198 -3.31

<6976> 太陽誘電 3165 -99 -3.31

<6526> ソシオネクスト 2087 -97.5 -3.26《CS》