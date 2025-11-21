*12:25JST サーラコーポレーション---連結子会社の異動（株式譲渡）

サーラコーポレーション＜2734＞は19日開催の取締役会で、連結子会社新協技研の株式の一部をスズキ＜7269＞の子会社スニックに譲渡し、非連結子会社化することを決議した。新協技研は、同社の主要取引先であるスズキの二輪部品の製造を行っている。

サーラコーポレーションは、新協技研の部品製造事業が、エネルギーや住まいなどの基幹事業とのシナジーに乏しく、資本コストを上回るリターンの獲得が困難であると判断した。これは、資本効率改善に向けた事業ポートフォリオの見直しの一環と見られる。

サーラコーポレーションは、新協技研の株式のうち137,700株をスニックに譲渡する。異動後の所有株式数は議決所有割合の49％にあたる132,300株となる。譲渡価額は当事者間の守秘義務契約に基づき非公開としている。株式譲渡契約締結日は2025年11月25日、株式譲渡日は2025年12月1日。

この株式譲渡により、新協技研は2026年11月期よりサーラコーポレーションの連結子会社から除外される予定。また、2025年11月26日に子会社のサーラエナジーは新協技研に対して2024年11月末日時点の債務超過相当額である3.11億円の貸付及び同額の債権放棄を実施する予定。なお、本株式譲渡が 2025 年 11 月期の連結業績に与える影響は軽微である。《AK》