*11:03JST クロスキャット---連結子会社クロスユーアイエスの事業譲受に向け基本合意書を締結

クロスキャット＜2307＞は20日、同社の連結子会社であるクロスユーアイエス（本社：大阪市中央区）の東京ソリューション開発部に係る事業の譲受に向けた基本合意書を締結することを決議した。

現在、IT人材は旺盛なIT需要と少子化という二つの外的要因により、特に人材確保の観点から、同社グループの地域的なリソース集約の重要性が高まってきている。今回、同グループがこの厳しい事業環境下において、よりグループシナジーを発揮し、各社が成長できる体制を整備することを目的に、クロスユーアイエスの東京ソリューション開発部に係る事業をクロスキャットへ事業譲渡することを基本方針として合意した。

譲受対象となる事業は、東京ソリューション開発部に係る首都圏を中心としたシステム開発・保守業務である。当該事業の2025年3月期の売上高は4.33億円であり、単一セグメントのため営業利益および経常利益は算出困難としている。譲受事業に関する資産・負債の項目および金額、譲受価額および決済方法は現時点で未定である。

事業譲受の相手先であるクロスユーアイエスは、同社の100％子会社であり、コンピュータ及び通信機器を利用した情報処理サービス並びにこれに 伴うシステム開発の受託、FAシステム開発、ソフトウェアパッケージ開発・販売などを手掛けている。

日程については、基本合意書の締結日が2025年11月20日、事業譲渡契約の締結予定日が2026年1月23日、事業譲渡日の予定は2026年4月1日としている。本件が連結業績に与える影響は軽微としている。《AK》