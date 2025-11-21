*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後は下げ止まりか

本日の東証グロース市場250指数先物は、売り一巡後に下げ止まる展開となりそうだ。前日20日のダウ平均は386.51ドル安の45752.26ドル、ナスダックは486.18pt安の22078.05ptで取引を終了した。半導体のエヌビディア（NVDA）の決算を好感し投資家心理の改善で買いが加速し、寄り付き後、大幅高。その後も9月雇用統計の強弱まちまちな結果を受け、堅調推移が続いた。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言で利下げ期待がさらに後退したほか、根強い人工知能（AI）バブル懸念を受けエヌビディアが下落に転じ相場を押し下げた。終盤にかけ、暗号資産市場の下落をきっかけに損失確定売りにも拍車がかかったと見られ、下げ幅を拡大し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り一巡後に下げ止まる展開となりそうだ。米株安に加え、夜間取引で19日安値664ptにツラ合わせしており、朝方から軟調地合いが見込まれる。一方、日足のRSIとストキャスティクスは底値圏を示唆しており、テクニカルは底打ち反転が意識されやすい。米株やプライム市場との相関性も低いこともあり、押し目買いが入るか注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比11pt安の664ptで終えている。上値のメドは670pt、下値のメドは650ptとする。《SK》