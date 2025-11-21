ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど

2025年11月21日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(10月)　3.0％　2.9％
09:30　製造業PMI(11月)　　48.2
09:30　サービス業PMI(11月)　　53.1
09:30　総合PMI(11月)　　51.5


ノースサンドが東証グロースに新規上場(公開価格:1120円)


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(10月)　　-13.55億NZドル
14:00　印・製造業PMI速報(11月)　　59.2
14:00　印・サービス業PMI速報(11月)　　58.9
14:00　印・総合PMI速報(11月)　　60.4
16:00　英・小売売上高(10月)　0％　0.5％
17:30　独・製造業PMI(11月)　49.8　49.6
17:30　独・サービス業PMI(11月)　53.6　54.6
17:30　独・総合PMI(11月)　　53.9
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(11月)　　50.0
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月)　　53.0
18:00　欧・ユーロ圏PMI(11月)　　52.5
18:30　英・製造業PMI(11月)　　49.7
18:30　英・サービス業PMI(11月)　52.3　52.3
18:30　英・総合PMI(11月)　　52.2
22:30　加・小売売上高(9月)　-0.7%　1％
23:45　米・製造業PMI(11月)　　52.5
23:45　米・サービス業PMI(11月)　　54.8
23:45　米・総合PMI(11月)　　54.6
24:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(11月)　　50.3


印・外貨準備高(先週)

米・ニューヨーク連銀総裁がチリ中央銀行の年次会合で基調講演

米・ダラス連銀総裁が講演

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州銀行会議で基調講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事