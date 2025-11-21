関連記事
今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(10月) 3.0％ 2.9％
09:30 製造業PMI(11月) 48.2
09:30 サービス業PMI(11月) 53.1
09:30 総合PMI(11月) 51.5
ノースサンドが東証グロースに新規上場(公開価格:1120円)
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(10月) -13.55億NZドル
14:00 印・製造業PMI速報(11月) 59.2
14:00 印・サービス業PMI速報(11月) 58.9
14:00 印・総合PMI速報(11月) 60.4
16:00 英・小売売上高(10月) 0％ 0.5％
17:30 独・製造業PMI(11月) 49.8 49.6
17:30 独・サービス業PMI(11月) 53.6 54.6
17:30 独・総合PMI(11月) 53.9
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(11月) 50.0
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月) 53.0
18:00 欧・ユーロ圏PMI(11月) 52.5
18:30 英・製造業PMI(11月) 49.7
18:30 英・サービス業PMI(11月) 52.3 52.3
18:30 英・総合PMI(11月) 52.2
22:30 加・小売売上高(9月) -0.7% 1％
23:45 米・製造業PMI(11月) 52.5
23:45 米・サービス業PMI(11月) 54.8
23:45 米・総合PMI(11月) 54.6
24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(11月) 50.3
印・外貨準備高(先週)
米・ニューヨーク連銀総裁がチリ中央銀行の年次会合で基調講演
米・ダラス連銀総裁が講演
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州銀行会議で基調講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
