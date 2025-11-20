*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2アサカ理研、Schoo、フィルカンパニーなど

銘柄名<コード>19日終値⇒前日比

ANYCOLOR＜5032＞ 5990 -320

決算発表の接近で手仕舞い売りも優勢か。

SUMCO＜3436＞ 1160 -77.5

米SOX指数は2.3％超の下落で。

楽天銀行＜5838＞ 6560 -365

株安が信用買い方の処分売り誘う形にも。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 1815.5 -56.5

SOX指数下落で半導体の一角は軟調。

象印マホービン＜7965＞ 1624 -71

19日は期末の権利落ち日となっており。

TOWA＜6315＞ 2288 -90

米ハイテク株安を受けて売り先行の展開に。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2069 -69

もみ合い下放れで下値不安も強まり。

日本シイエムケイ＜6958＞ 460 -16

500円レベル到達からは目先の達成感も優勢。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 3005 -130

半導体関連の一角には本日も売りが先行。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 1323 -32

決算発表後のリバウンドの動きにも一巡感。

リガク＜268A＞ 909 -25

高値もみ合い下放れに追随の動き。

アサカ理研＜5724＞ 2588 +389

レアアース関連として引き続き関心。

フィルカンパニー＜3267＞ 1008 +97

利益予想上方修正や記念配実施を好感。

メタプラネット＜3350＞ 375 +37

突っ込み警戒感から自律反発も。

安永＜7271＞ 1036 -113

業績上方修正や増配評価で連日急伸の反動。

ヌーラボ＜5033＞ 768 +34

発行済株式数の2.02％上限の自社株買いを発表。

Schoo＜264A＞ 682 +100

25年9月期決算に関する質疑応答の要旨を開示し好感。

ジャパンM＆A＜9236＞ 1009 -21

25年10月期業績見込みを下方修正。

デジプラ＜3691＞ 1480 +57

アジアクエスト＜4261＞が「デジタルギフト」を株主優待として活用。

THECOO<4255> 1600 +18

18日に高値圏で長い陰線となり手仕舞い売り誘うが押し目買いも。

マイクロアド<9553> 551 -9

18日に高値圏で長い上ひげとなり手仕舞い売り。

モンスターラボ<5255> 189 -20

75日線近辺が上値抵抗帯に。

ビーマップ<4316> 958 +3

イスラエルのロボティクス企業製品の

日本国内取り扱い開始が引き続き手掛かり。

EduLab<4427> 316 +16

18日まで3日続落で押し目買いも。

MRT<6034> 695 +49

発行済株式数の2.2％上限の自社株買いを発表。《CS》