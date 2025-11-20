関連記事
前日に動いた銘柄 part2アサカ理研、Schoo、フィルカンパニーなど
銘柄名<コード>19日終値⇒前日比
ANYCOLOR＜5032＞ 5990 -320
決算発表の接近で手仕舞い売りも優勢か。
SUMCO＜3436＞ 1160 -77.5
米SOX指数は2.3％超の下落で。
楽天銀行＜5838＞ 6560 -365
株安が信用買い方の処分売り誘う形にも。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 1815.5 -56.5
SOX指数下落で半導体の一角は軟調。
象印マホービン＜7965＞ 1624 -71
19日は期末の権利落ち日となっており。
TOWA＜6315＞ 2288 -90
米ハイテク株安を受けて売り先行の展開に。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2069 -69
もみ合い下放れで下値不安も強まり。
日本シイエムケイ＜6958＞ 460 -16
500円レベル到達からは目先の達成感も優勢。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 3005 -130
半導体関連の一角には本日も売りが先行。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 1323 -32
決算発表後のリバウンドの動きにも一巡感。
リガク＜268A＞ 909 -25
高値もみ合い下放れに追随の動き。
アサカ理研＜5724＞ 2588 +389
レアアース関連として引き続き関心。
フィルカンパニー＜3267＞ 1008 +97
利益予想上方修正や記念配実施を好感。
メタプラネット＜3350＞ 375 +37
突っ込み警戒感から自律反発も。
安永＜7271＞ 1036 -113
業績上方修正や増配評価で連日急伸の反動。
ヌーラボ＜5033＞ 768 +34
発行済株式数の2.02％上限の自社株買いを発表。
Schoo＜264A＞ 682 +100
25年9月期決算に関する質疑応答の要旨を開示し好感。
ジャパンM＆A＜9236＞ 1009 -21
25年10月期業績見込みを下方修正。
デジプラ＜3691＞ 1480 +57
アジアクエスト＜4261＞が「デジタルギフト」を株主優待として活用。
THECOO<4255> 1600 +18
18日に高値圏で長い陰線となり手仕舞い売り誘うが押し目買いも。
マイクロアド<9553> 551 -9
18日に高値圏で長い上ひげとなり手仕舞い売り。
モンスターラボ<5255> 189 -20
75日線近辺が上値抵抗帯に。
ビーマップ<4316> 958 +3
イスラエルのロボティクス企業製品の
日本国内取り扱い開始が引き続き手掛かり。
EduLab<4427> 316 +16
18日まで3日続落で押し目買いも。
MRT<6034> 695 +49
発行済株式数の2.2％上限の自社株買いを発表。《CS》
