*12:16JST BRUNO---1Q増収・各段階利益は黒字化、住関連ライフスタイル商品製造卸売事業が好調に推移

BRUNO＜3140＞は13日、2026年6月期第1四半期（25年7月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比3.0%増の34.55億円、営業利益が0.34億円（前年同期は0.37億円の損失）、経常利益が0.48億円（同0.19億円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益が1.70億円（同0.37億円の損失）となった。

住関連ライフスタイル商品製造卸売事業の売上高は18.68億円（前年同期は16.95億円の売上高）、営業利益は1.83億円（同0.29億円の利益）となった。国内卸販売においては、ホットプレートやキッチン家電が好調に推移、海外販売においても売上が好調に推移した。また、仕入・在庫のコントロール、原価低減施策、物流費用の削減等を推し進めた結果、営業利益は大幅に改善した。

住関連ライフスタイル商品小売事業の売上高は15.77億円（同16.49億円の売上高）、営業利益は2.48億円（同2.63億円の利益）となった。EC販売においてはカタログギフトや季節商品の販売が好調に推移、また、直営店舗においてはインバウンドおよび旅行需要を取り込み、トラベル関連商品の販売が堅調に推移した。

デザイン事業の売上高は0.09億円（同0.09億円の売上高）、営業利益は0.09億円（同0.09億円の利益）となった。

2026年6月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比2.3%増の148.50億円、営業利益が同193.8%増の12.95億円、経常利益が同236.7%増の11.08億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同345.3%増の8.57億円とする期初計画を据え置いている。《AK》