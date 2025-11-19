*10:47JST 井関農機---3Q増収増益、再度の通期業績予想の上方修正に加えて、期末配当金の増配を発表

井関農機＜6310＞は14日、2025年12月期第3四半期（25年1月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比11.8%増の1,437.12億円、営業利益が同92.8%増の59.96億円、経常利益が同85.1%増の53.98億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が41.23億円（前年同期は5.30億円の損失）となった。

国内売上高は前年同期比17.3%増の981.13億円となった。農機製品の販売は米価上昇を背景とした農家の購買意欲の高まりを捉え、増収となった。さらに安定収益源である作業機・メンテナンス収入の続伸、施設大型物件の複数完工もあり、国内合計では大幅な増収となった。

海外売上高は同1.4%増の455.99億円となった。北米市場の弱含みが継続し減収となったものの、欧州・アジアでカバーし、海外合計では増収基調を維持した。

2025年12月期通期については、同日、連結業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比7.5%増（前回予想比3.1%増）の1,810.00億円、営業利益が同108.3%増（同14.3%増）の40.00億円、経常利益が同96.5%増（同19.2%増）の31.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が23.00億円（同27.8%増）としている。

また、2025年12月期の期末配当金について、当期の1株あたり配当予想を前回予想に対して、10.00円増配の40.00円とすることを発表した。《AK》