*17:55JST ニッポンインシュア---25年9月期は2ケタ増収増益、期末配当金の増配を発表

ニッポンインシュア＜5843＞は14日、2025年9月期決算を発表した。売上高が前期比16.0%増の37.37億円、営業利益が同81.5%増の7.59億円、経常利益が同88.9%増の7.75億円、当期純利益が同88.7%増の5.28億円となった。

保証事業の売上高は前期比16.6%増の35.14億円、セグメント利益は同54.4%増の10.31億円となった。積極的な新規取引先の開拓を継続することにより、新規優良顧客の獲得に努め、シェア拡大を目指してきた。加えて、タイアップを通じて商品に新たな価値を付加し、既存クライアントに対しては随時情報収集を行いながら、新たな商品設計の提案を行うなど、顧客ニーズへの対応強化に取り組んできた。また、SMSを活用したWEB請求・オートコール・AIオペレータによるオートメーション化を図るなど、回収業務の効率化にも積極的に取り組んでいる。

その他の売上高は同7.7%増の2.23億円、セグメント利益は同21.8%増の0.35億円となった。ランドリーサービスについては、店舗の美化向上に向けた業者による清掃を行い、「安心、安全、清潔」な店舗を維持するように努めた。フィットネスサービスについては、顧客一人ひとりに合わせたサポート体制を目指し、ストレッチ教室の開催やカウンセリングを通じてフォロー体制を強化してきた。さらに、近隣の商業施設などを活用した集客活動を通じて、新規会員の獲得を積極的に行ってきた。

2026年9月期通期の業績予想については、売上高が前期比13.3%増の42.33億円、営業利益が同16.4%増の8.83億円、経常利益が同14.5%増の8.87億円、当期純利益が同16.8%増の6.17億円を見込んでいる。

また、2025年9月期の期末配当については、前回予想に比べ3.00円増配となる1株当たり19.00円とすることを発表した。《AK》