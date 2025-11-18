関連記事
17日のNY市場は下落
記事提供元：フィスコ
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;46590.24;−557.24Nasdaq;22708.07;−192.52CME225;49785;-485(大証比)
[NY市場データ]
17日のNY市場は下落。ダウ平均557.24ドル安の46590.24ドル、ナスダックは192.52ポイント安の22708.07で取引を終了した。利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。根強い人工知能（AI）バブル警戒感からハイテクも引き続き売られ、相場の重しとなった。終日軟調に推移し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別ではメディア・娯楽が上昇した一方、半導体・同製造装置、耐久消費財・アパレルが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比485円安の49785円。ADR市場では、対東証比較（1ドル155.22円換算）で、日本電産＜6594＞、ゆうちょ銀行＜7182＞、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、ルネサス＜6723＞、東京エレク＜8035＞などが下落し、全般売り優勢となった。《ST》
