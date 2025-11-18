*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 博展、アジアクエスト、オーケストラなど

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

セルシス＜3663＞ 1687 +70

25年12月期売上高・営業利益・経常利益予想を上方修正。自社株買いも発表。

ラクス＜3923＞ 1260 +26.5

26年3月期業績予想を上方修正。

プラスアルファ＜4071＞との資本業務提携も発表。

クラウドW＜3900＞ 799 -75

26年9月期営業損益が10.00億円の赤字-0.00億円予想。

株主優待制度の廃止も発表。

博展＜2173＞ 742 +100

25年12月期業績予想を上方修正。

ブシロード＜7803＞ 368 +80

第1四半期営業利益が前年同期比3.2倍。

アジアクエスト＜4261＞ 3500 +501

株主優待制度を導入。

オーケストラ＜6533＞ 934 +150

株主優待制度の新設を材料視。

ラックランド＜9612＞ 1495 +300

業績上方修正で復配も発表へ。

電気興業＜6706＞ 2395 +400

7-9月期は収益が急改善に向かう。

DmMiX＜7354＞ 306 +29

業績上方修正で増配も発表し。

キオクシアHD＜285A＞ 11165 +1140

シティグループ証券では目標株価を引き上げ。

堀場製作所＜6856＞ 14630 +1590

構造改革の検討開始などをポジティブ材料視へ。

朝日インテック＜7747＞ 2680 +285

第1四半期営業利益は高進捗に。

メドレー＜4480＞ 2555 +278

自社株買いの実施を材料視へ。

Sun Asterisk＜4053＞ 503 +61

第3四半期累計営業減益率は上半期比で縮小。

デクセリアルズ＜4980＞ 3317 +374.5

想定以上の上方修正などポジティブ視続く。

オープンハウスグループ＜3288＞ 8969 +982

今期業績見通しはコンセンサスを上振れ。

三井金属＜5706＞ 21230 +1730

好業績評価による上値追いが継続。

日東紡績＜3110＞ 14250 +870

半導体・AI関連が全般堅調で上値追いに。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 4455 +343

半導体関連堅調な中で押し目買い向かう。

東亜建設工業<1885> 2616 +182

決算発表受けて売り先行後は上値追い続く形に。

日機装<6376> 1600 +160

第3四半期累計営業利益は倍増へ。

SHOEI<7839> 1830 +85

自社株買いの実施発表などポジティブ視。

TOWA<6315> 2527 +144

ジェフリーズ証券では目標株価を引き上げ。

イビデン<4062> 13265 +800

半導体関連株が堅調な地合いに乗る。

JX金属<5016> 1804.5 +83

先週末大幅安の反動で押し目買い優勢。

ノーリツ鋼機<7744> 1757 +82

第3四半期営業益は増益転換で通期予想を上方修正。

ネットプロHD<7383> 631 -150

通期上方修正幅が小幅にとどまりネガティブ視。

アドバンスクリエイト<8798> 232 -46

前期業績の下振れ着地をネガティブ視。

ミガロHD<5535> 408 -58

決算サプライズ乏しく売り優勢に。

CKD<6407> 2652 -413

業績・配当予想を下方修正へ。

Appier Group<4180> 1017 -169

第3四半期業績はコンセンサスを下振れ。

F＆LC<3563> 6763 -1075

日中の緊張感の高まりを売り材料視。

プレミアグループ<7199> 1736 -218

7-9月期も最終減益決算に。

サンウェルズ<9229> 450 -62

最終損益の赤字幅拡大へ。

サイバーエージェント<4751> 1394.5 -161

今期は想定以上の減益見通しに。

日本電子<6951> 4663 -477

上半期は市場予想下振れで経常減益に。

三越伊勢丹<3099> 2333.5 -297.5

中国の訪日自粛呼びかけでインバウンド関連に売り。

エアトリ<6191> 775 -67

中国の訪日自粛呼びかけ受けて旅行需要の停滞懸念も。

良品計画<7453> 2943 -305

日中摩擦の激化を警戒視。

三櫻工業<6584> 820 -66

通期業績据え置きなどで出尽くし感優勢に。《CS》