関連記事
前日に動いた銘柄 part1 博展、アジアクエスト、オーケストラなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 博展、アジアクエスト、オーケストラなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
セルシス＜3663＞ 1687 +70
25年12月期売上高・営業利益・経常利益予想を上方修正。自社株買いも発表。
ラクス＜3923＞ 1260 +26.5
26年3月期業績予想を上方修正。
プラスアルファ＜4071＞との資本業務提携も発表。
クラウドW＜3900＞ 799 -75
26年9月期営業損益が10.00億円の赤字-0.00億円予想。
株主優待制度の廃止も発表。
博展＜2173＞ 742 +100
25年12月期業績予想を上方修正。
ブシロード＜7803＞ 368 +80
第1四半期営業利益が前年同期比3.2倍。
アジアクエスト＜4261＞ 3500 +501
株主優待制度を導入。
オーケストラ＜6533＞ 934 +150
株主優待制度の新設を材料視。
ラックランド＜9612＞ 1495 +300
業績上方修正で復配も発表へ。
電気興業＜6706＞ 2395 +400
7-9月期は収益が急改善に向かう。
DmMiX＜7354＞ 306 +29
業績上方修正で増配も発表し。
キオクシアHD＜285A＞ 11165 +1140
シティグループ証券では目標株価を引き上げ。
堀場製作所＜6856＞ 14630 +1590
構造改革の検討開始などをポジティブ材料視へ。
朝日インテック＜7747＞ 2680 +285
第1四半期営業利益は高進捗に。
メドレー＜4480＞ 2555 +278
自社株買いの実施を材料視へ。
Sun Asterisk＜4053＞ 503 +61
第3四半期累計営業減益率は上半期比で縮小。
デクセリアルズ＜4980＞ 3317 +374.5
想定以上の上方修正などポジティブ視続く。
オープンハウスグループ＜3288＞ 8969 +982
今期業績見通しはコンセンサスを上振れ。
三井金属＜5706＞ 21230 +1730
好業績評価による上値追いが継続。
日東紡績＜3110＞ 14250 +870
半導体・AI関連が全般堅調で上値追いに。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 4455 +343
半導体関連堅調な中で押し目買い向かう。
東亜建設工業<1885> 2616 +182
決算発表受けて売り先行後は上値追い続く形に。
日機装<6376> 1600 +160
第3四半期累計営業利益は倍増へ。
SHOEI<7839> 1830 +85
自社株買いの実施発表などポジティブ視。
TOWA<6315> 2527 +144
ジェフリーズ証券では目標株価を引き上げ。
イビデン<4062> 13265 +800
半導体関連株が堅調な地合いに乗る。
JX金属<5016> 1804.5 +83
先週末大幅安の反動で押し目買い優勢。
ノーリツ鋼機<7744> 1757 +82
第3四半期営業益は増益転換で通期予想を上方修正。
ネットプロHD<7383> 631 -150
通期上方修正幅が小幅にとどまりネガティブ視。
アドバンスクリエイト<8798> 232 -46
前期業績の下振れ着地をネガティブ視。
ミガロHD<5535> 408 -58
決算サプライズ乏しく売り優勢に。
CKD<6407> 2652 -413
業績・配当予想を下方修正へ。
Appier Group<4180> 1017 -169
第3四半期業績はコンセンサスを下振れ。
F＆LC<3563> 6763 -1075
日中の緊張感の高まりを売り材料視。
プレミアグループ<7199> 1736 -218
7-9月期も最終減益決算に。
サンウェルズ<9229> 450 -62
最終損益の赤字幅拡大へ。
サイバーエージェント<4751> 1394.5 -161
今期は想定以上の減益見通しに。
日本電子<6951> 4663 -477
上半期は市場予想下振れで経常減益に。
三越伊勢丹<3099> 2333.5 -297.5
中国の訪日自粛呼びかけでインバウンド関連に売り。
エアトリ<6191> 775 -67
中国の訪日自粛呼びかけ受けて旅行需要の停滞懸念も。
良品計画<7453> 2943 -305
日中摩擦の激化を警戒視。
三櫻工業<6584> 820 -66
通期業績据え置きなどで出尽くし感優勢に。《CS》
スポンサードリンク