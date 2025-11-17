*20:32JST i-plug---2026年3月期配当予想の修正（初配）及び株主優待制度の導入

i-plug＜4177＞は14日、2026年3月期の1株当たり期末配当予想を54円とすることを発表した。

これまで同社は成長過程にあることから内部留保と戦略的投資を優先し、配当は実施してこなかったが、経営基盤の安定や既存事業の成長により、安定的なキャッシュ・フローの確保が可能となったことを背景に、初の期末配当を実施する。

また、同日付で株主優待制度の導入も発表した。2026年3月末日を基準日とし、同日時点で100株以上を保有する株主を対象にデジタルギフト券を贈呈する。内容は、100株以上300株未満保有の株主に2,000円相当、300株以上保有の株主に6,000円相当を予定している。

次年度以降は毎年9月末日を基準日とし、所定株数を継続して1年以上保有している株主を対象とする。ただし、2026年9月末を基準日とする株主優待については、半年以上継続保有している株主を対象とする。権利確定日から3ヶ月以内を目処に「株主優待のご案内」を発送する。《AK》