*17:50JST ブリッジインターナショナル---3Qは増収・営業利益は増益、3事業部門ともに増収を達成

ブリッジインターナショナル＜7039＞は14日、2025年12月期第3四半期（25年1月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比3.5%増の67.85億円、営業利益が同3.5%増の7.42億円、経常利益が同3.6%減の7.38億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同0.1%減の4.69億円となった。

インサイドセールスアウトソーシング事業の売上高は34.65億円(前年同期比 2.9％増)、セグメント利益は4.19億円(同 15.5％減)となった。既存の取引は順調に拡大しているが、予定していた案件の第4四半期以降へのスリップもあった。

プロセス・テクノロジー事業の売上高は13.59億円(前年同期比 1.3％増)、セグメント利益は0.60億円(前年同期はセグメント損失0.17億円)となった。売上高は、昨年子会社化したトータルサポートにおいて、今期戦略の中心に置いている製品「Sawwave」の立ち上がりに時間を要しており、計画未達となった。一方、利益はコンサルティング&システムソリューションの人員の最適配置による稼働率向上及び、それにともなう外注費の抑制の効果により大幅に増益となった。

研修事業の売上高は19.59億円(前年同期比 6.5％増)、セグメント利益は2.61億円(同9.8％増)となった。売上高は、第2四半期から引き続き新人研修が牽引し順調に伸長している。新卒研修は、第2四半期の基礎力向上研修に加えて、エンジニア養成やソリューション提案力養成などの発展研修が売上に貢献している。セグメント利益は、講師料や会場費の原価高騰の影響はあるものの、売値への転嫁が功を奏して大幅成長となった。

2025年12月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の修正を発表した。2025年10月31日に子会社トータルサポートの株式譲渡を行い、第4四半期以降は連結対象外となるため、その影響をマイナス反映している。売上高が前期比4.8～14.4%増（前回予想比4.7%減～4.6%減）の90.27～98.58億円、営業利益が同1.9～10.9%増（同3.5%減～3.7%減）の9.67～10.53億円、経常利益が同0.3%減～5.6%増（同3.5%減～3.7%減）の9.67～10.53億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同11.1%減～3.0%減（同6.8%減～6.7%減）の5.88～6.42億円としている。《NH》