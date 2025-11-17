*15:28JST フェイスネットワーク---2Q増収・大幅な増益、不動産投資支援事業の利益が好調に推移

フェイスネットワーク＜3489＞は14日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比6.5%増の86.19億円、営業利益が同250.4%増の7.57億円、経常利益が5.40億円（前年同期は0.28億円の利益）、親会社株主に帰属する中間純利益が3.58億円（同0.31億円の損失）となった。

不動産投資支援事業の売上高は前年同期比6.4%増の81.61億円、セグメント利益は同380.3%増の6.71億円となった。不動産商品6件、建築商品1件を販売した。

不動産マネジメント事業の売上高は同7.8%増の4.58億円、セグメント利益は同13.0%増の0.86億円となった。管理戸数が堅調に増加したことから、増収増益となった。

2026年3月期通期の連結業績予想について、売上高が前期比17.0%増の350.00億円、営業利益が同23.9%増の56.00億円、経常利益が同21.7%増の50.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同22.8%増の34.00億円とする期初計画を据え置いている。《AK》