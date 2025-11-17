*11:22JST ベルトラ---3Qは増収・黒字転換、OTA事業が増収・大幅増益に

ベルトラ＜7048＞は14日、2025年12月期3四半期（25年1月-9月）連結決算を発表した。営業収益は前年同期比7.4%増の34.38億円、営業利益は0.92億円（前年同期は2.42億円の損失）、経常利益は0.87億円（同3.34億円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は0.86億円（同3.19億円の損失）となった。

OTA事業の営業収益は27.76億円（前年同期比2.1％増）、営業利益は6.64億円（前年同期比243.5％増）となった。アクティビティツアーの予約成立に応じて収益を得るオンライン・トラベル・エージェント（OTA）として、現地体験ツアーオンライン予約サイト（1.「VELTRA」の日本語サイト及び英語サイト、2.催行地をハワイに特化した英語サイト「HawaiiActivities」）を運営している。

観光IT事業の営業収益は6.50億円（前年同期比32.0％増）、営業損失1.84億円（前年同期1.12億円の損失）となった。連結子会社であるリンクティビティが展開するチケットプラットフォーム事業や、観光関連事業者のインフラサービスを供給するITインフラ事業により構成されている。主力事業である交通・観光事業者向けのチケットプラットフォーム事業がインバウンド旅行者の増加及び取扱商品の拡充により、大幅な伸びを実現している。

2025年12月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の修正を発表した。売上高が前期比4.5%増（前回予想比16.6%減）の45.00億円、営業利益が前回予想比10.6%減の1.2億円、経常利益が同76.0%減の1.1億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同77.0%減の1.00億円としている。《NH》