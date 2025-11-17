*11:16JST ムゲンエステート---3Qは減収なるも賃貸その他事業が2ケタ増収

ムゲンエステート＜3299＞は14日、2025年12月期第3四半期（25年1月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比2.9%減の469.59億円、営業利益が同6.1%減の71.17億円、経常利益が同9.8%減の63.10億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同9.0%減の41.97億円となった。

不動産売買事業の売上高は448.36億円（前年同期比3.7％減）、セグメント利益（営業利益）は85.58億円（同2.9％減）となった。不動産売買事業は、投資用不動産の販売が155件（前年同期比16件増）、平均販売単価は1.21億円（同19.7％減）となり、売上高は188.75億円（同10.4％減）となった。また、居住用不動産の販売は316件（前年同期比56件減）、平均販売単価は0.79億円（同38.2％増）となり、売上高は251.22億円（同17.4

％増）となった。不動産開発事業は、第3四半期時点での販売実績はない。不動産特定共同事業は、札幌ホステルプロジェクト及び新小岩プロジェクトが組成し、売上高は7.75億円（前年同期比47.7％減）となった。

賃貸その他事業の売上高は21.23億円（前年同期比17.8％増）、セグメント利益（営業利益）は5.27億円（同7.4％減）となった。不動産賃貸収入が19.74億円（前年同期比19.8％増）となった。

2025年12月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の修正を発表した。売上高が前期比3.1%増（前回予想比20.5%減）の641.35億円、営業利益が同6.2%増（同6.8%減）の102.16億円、経常利益が同3.3%増（同8.1%減）の91.47億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同1.5%増（同5.0%減）の61.78億円としている。《NH》