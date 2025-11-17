関連記事
個別銘柄戦略: 朝日インテックやセルシスに注目
記事提供元：フィスコ
*09:17JST 個別銘柄戦略: 朝日インテックやセルシスに注目
先週14日の米株式市場でNYダウは309.74ドル安の47,147.48ドル、ナスダック総合指数は30.23pt高の22,900.59pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比100円高の50,430円。為替は1ドル＝154.40-50円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が34.0％増となった朝日インテック＜7747＞、第3四半期累計の営業利益が19.08億円と上期の8.79億円から伸長したAppier＜4180＞、25年12月期業績予想を上方修正したノーリツ鋼機＜7744＞、25年12月期売上高・営業利益・経常利益予想を上方修正し発行済株式数の3.31％上限の自社株買いも発表したセルシス＜3663＞、26年3月期業績予想を上方修正し1対2の株式分割も発表したエムアップ＜3661＞、26年3月期業績予想を上方修正しプラスアルファ＜4071＞との資本業務提携も発表したラクス＜3923＞などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が24.6％減と第1四半期の42.1％増から減益に転じた日電子＜6951＞、上期営業利益委が93.1％増と第1四半期の前年同期比2.0倍から増益率が縮小したTREHD＜9247＞、第3四半期累計の営業利益が66.0％増と上期の89.8％増から増益率が縮小したギフティ＜4449＞、通期予想の営業利益に対する上期進捗率が39.5％にとどまったプレミアグループ＜7199＞、発行済株式数の4.8％上限の自社株買いを発表したが25年12月期業績予想を下方修正したメドレー＜4480＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
スポンサードリンク