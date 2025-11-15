*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：決算シーズンに「これから期待しちゃう！」となった注目個別株！【FISCOソーシャルレポーター】

以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「さなさえ」氏（ブログ：『さなさえの麗しき投資ライフ』）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。

-----------

※2025年11月4日13時に執筆

皆様、おはこんばんちは。先週も申し上げましたが、今年もあと2ヵ月余り。11月も中旬、七五三のシーズンです。そんな中、つい先日そのお祝いをしたかと思った親戚の子が、既に中学生になっていた事を知り、今しみじみと竹内まりあの「人生の扉」を聴き直す…さなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや147回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜ハイテク株が天井をつけた後の相場は？＞

先週の当コラムでは『個人的にはまだまだAIトレンドには期待したいのですが、（GS証券のCEOの発言によって）一度「お味噌」がついてしまった訳ですから、「短期的な乱高下もあるかもな…」と、それなりに警戒して相場に臨んでいます。これまで高値圏にあった銘柄にこそ売りが出やすい相場になってきているので注意すべきですね。』としましたが、その通りな相場展開になっていますね。

振り返ってみれば10月21日にSUMCO＜3436＞、そして29日に[9984]ソフトバンクG＜9984＞が天井をつけてから、30日にはアドバンテスト＜6857＞、そして月をまたいで11月4日に東京エレクトロン＜8035＞、10日にKOKUSAIELECTRIC＜6525＞、そしてこれまで上値を追い続け、2025年の半導体人気を牽引し続けてきたキオクシアＨＤ＜285A＞が11日に天井を打ったちという事となりました。（減益決算を経て売られちゃってますが…）

こうなると半導体関連をはじめ、これまで高値圏で売買されていたハイテク株にはなかなか手を出しにくくなっちゃいますが、決算シーズンを迎えてまだまだ強気を維持する株、そしてその好業績からさらなる期待が集まっている株もチラホラ見受けられています。

そんな訳で今回のコラムでは、先週に引き続き決算を通過してテーマで見ても業績で見ても期待が持てそうな株をささっとご紹介していきまっす♪

＜直近で注目した株はズバリ！コレ！＞

まずは前述した通り「半導体株はちょっと怖い…」ってなっちゃう事もあると思うのですが、好決算を発表してまだまだ高値圏を推移しているソニーG＜6758＞には注目です。むしろ「半導体の波乱」という最中で逆行高の構図をとれるかもしれませんね。そしてデクセリアルズ＜4980＞は上方修正と共に自社株買いも発表しているので、まだ強そうです。小型ではパワー半導体関連としても注目中のワイエイシイHD＜6298＞は業績の急回復と自社株買いを発表して動いてきていますので面白味がありそうです。今月中に月足の一目均衡表を超えてきちゃうかもしれませんね。

SWCC＜5805＞、きんでん＜1944＞、かわでん＜6648＞の好決算からも、AIデータセンターの普及もあって電設業においての業績期待も継続しそうです。そうなれば電気通信工事で知られたコムシスHD＜1721＞は、7日の決算で増益を示したばかりなのでまだ上値を目指せそうです。9月にもご紹介した北陸電気工事＜1930＞も業績はここまで堅調。調整一巡となって26週移動平均線を下値サポートに反発してこれるかに注目します。こちらも小型株では指月電機製作所＜6994＞。株価は高値圏ではありますが、PBRでまだ1倍割れと上昇に余地はありそうです。

そのデータセンターに関連と共に大容量データの送受信に必要な光製品や通信に関わる企業の好決算にも注目です。つい先日ブログの注目株としてもピックアップした精工技研＜6834＞は上方修正と増配を発表して急騰。それに続くものとなれば…業績の復調に期待がもたれる湖北工業＜6524＞、そしてNTTによる通信インフラ整備で思惑のあるアンリツ＜6754＞をピックアップさせて頂きます。

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、ご紹介した注目株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の注目株をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。ご興味があれば覗きに来て下さい。もちろん、株の情報以外のネタも…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)ではでは。Have a nice trade.

----

執筆者名：さなさえ

ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』《HM》