前日に動いた銘柄 part2 コスモ・バイオ、精工技研、動物高度医療など
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
楽天グループ＜4755＞ 951.9 -99.1
第3四半期決算はコンセンサス下振れる形に。
古河電気工業＜5801＞ 9823 -1027
急ピッチのリバウンドにも一巡感で。
熊谷組＜1861＞ 1454 -99
上半期大幅増益もコンセンサスは下振れ。
ニッパツ＜5991＞ 2248 -170
7-9月期の営業減益幅拡大を引き続き嫌気。
JX金属＜5016＞ 1721.5 -146
決算発表後は出尽くし感優勢の流れ継続へ。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4112 -262
米SOX指数は3.7％の下落となり。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 19780 -1390
米ハイテク株安の流れに押される。
オイシックス・ラ・大地＜3182＞ 1627 -108
7-9月期は経常減益幅拡大。
フジクラ＜5803＞ 19380 -1325
米ハイテク株安の流れが波及する。
大末建設＜1814＞ 3505 -270
Fundnoteの保有割合減少をマイナス視。
TOWA＜6315＞ 2383 -164
半導体株安で見切り売りが継続。
コレックHD＜6578＞ 357 +80
株主優待制度の導入を材料視。
パリミキHD＜7455＞ 551 +80
TOB価格の581円にサヤ寄せが続く。
丸運＜9067＞ 855 +150
センコーが949円でTOBを実施へ。
サカイHD＜9446＞ 6１９ +93
前期上振れ着地や今期の増益見通しで。
コスモ・バイオ＜3386＞ 1351 +258
甘味タンパク質「ブラゼイン」の製造に成功と発表。
エスクリ＜2196＞ 243 +50
ノバレーゼとの合併方針が伝わる。
精工技研＜6834＞ 13620 +2500
通期業績・配当予想の上方修正で。
児玉化学工業＜4222＞ 882 +120
上半期大幅増益で通期予想を上方修正。
杉田エース＜7635＞ 1748 +218
TOB価格1710円にサヤ寄せが続く。
MIC<300A> 3060 +345
上半期の高い業績変化率を評価。
SIGグループ<4386> 879 +101
株主優待制度の導入を発表。
ムトー精工<7927> 1867 +180
上方修正や増配を評価。
Bitcoin Japan<8105> 624 -150
前日の急速な伸び悩みを受けて処分売り優勢。
トヨコー<341A> 2500 -68
上期営業利益が前年同期比3.0倍。
VPJ<334A> 1533 +76
25年12月期業績予想を上方修正。
スパイダープラス<4192> 351 -70
25年12月期業績予想を下方修正。
yutori<5892> 2846 +37
上期営業利益が4.21億円。前年同期の0.35億円から利益伸ばす。
インフォメティス<281A> 583 -100
25年12月期業績予想を下方修正。
ヤプリ<4168> 1033 +67
25年12月期利益と配当予想を上方修正。
Arent<5254> 3675 -450
第1四半期営業利益55.5％減。
アイキューブドシステムズ<4495> 2524 +186
第1四半期営業利益61.7％増。
BlueMeme<4069> 1438 -400
上期営業利益1.11億円。第1四半期の1.06億円から伸び悩み。
動物高度医療<6039> 5520 +700
26年3月期業績予想を上方修正。《HM》
