*22:26JST Ｊトラスト---自己株式の消却を決議

Ｊトラスト＜8508＞は13日、同日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を決議したと発表した。

同社はTOPIX入りを目指して浮動株比率の引き上げを図っているため、自社株の取得を控えている。他方で、株主への利益還元の充実と資本効率の改善を通じた持続的な企業価値の向上を重要な経営課題として認識している。このため、株主への更なる利益還元と資本効率の向上を図り、適切な株主価値の実現を図ることを目的として自己株式の消却を行うとしている。

消却に係る事項として、消却する株式の種類は普通株式であり、消却する株式の総数は4,142,400株である。これは消却前の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する3.10％に相当する。消却予定日は2025年11月21日である。

参考として、2025年10月31日時点における自己株式の保有状況は、発行済株式総数（自己株式を除く）が133,503,248株、自己株式数が4,155,067株である。《AK》