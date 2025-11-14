*21:43JST ファブリカホールディングス---2Qは2ケタ増収・経常利益まで増益、主力のビジネスコミュニケーション事業は2ケタ増収増益

ファブリカホールディングス＜4193＞は13日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比12.8%増の50.04億円、EBITDA(営業利益＋減価償却費＋のれん償却額）が同13.4%増の7.14億円、営業利益が同5.7%増の5.98億円、経常利益が同5.9%増の6.02億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同6.4%減の3.72億円となった。

ビジネスコミュニケーション事業の売上高は31.24億円（前年同期比13.7％増）、セグメント利益は9.09億円（同23.2％増）となった。金融機関の不正アクセス対策の本人認証需要を捉えたことに加え、アクションリンク事業の黒字化が定着した。

オートモーティブプラットフォーム事業の売上高は8.51億円（同5.2％増）、セグメント利益は1.27億円（同33.3％減）となった。国内最大のトラック専門中古車情報サイト「トラックバンク」を取得したことにより、カーソリューションサービスの有料アカウント数が前年同期比で+537件と堅調に増加した。一方で、8月にリリースしたクラウド車検整備請求システム「Quicar（クイッカー）」のプロダクト開発等の成長投資を引き続き行った。

AI事業の売上高は0.03億円（同80.5％増）、セグメント損失は0.42億円（前年同期は0.24億円の損失）となった。音声AIエージェントと電話通信をシームレスにつなぐクラウド通信基盤「onBridge（オンブリッジ）」の開発を計画通りに進めた。

オートサービス事業の売上高は10.25億円（前年同期比16.9％増）、セグメント利益は0.32億円（同17.5％減）となった。売上高は堅調に推移したものの、5月の岡崎営業所開設に伴う一時費用が発生した。

2026年3月期通期の連結業績予想について、売上高は前期比5.9%増の97.50億円、営業利益は同9.6%減の10.00億円、経常利益は同11.3%減の9.90億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同74.9%増の5.80億円とする期初計画を据え置いている。《AK》