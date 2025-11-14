*15:53JST ネオマーケティング---25年9月期は増収、インフルエンサーマーケティング支援サービスLooplyの提供開始

ネオマーケティング＜4196＞は13日、2025年9月期連結決算を発表した。売上高が過去最高となる前期比9.9%増の23.06億円、営業利益が同30.0%減の0.10億円、経常利益が同45.6%減の0.07億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同81.9%減の0.26億円となった。

当連結会計年度は中期経営計画に沿って採用を実施したマーケティングコンサルタントの育成・教育に取り組み、中長期的な顧客獲得体制及びサービス受注体制拡充に向けた活動に注力した。サービス開発の取り組みは、一般生活者によるSNS投稿を活用し、共感性・親近感・鮮度を重視した口コミを継続的に創出するインフルエンサーマーケティング支援サービス「Looply（ループリー）」の提供を開始した。InstagramやTikTokで高品質な投稿を行う一般クリエイターを選定し、リアルな使用体験に基づく投稿を通じて、企業のブランド信頼向上と購買導線の構築の支援が可能となった。

2026年9月期通期の連結業績予想については、引き続き先行投資期間と位置づけ、中長期的な成長基盤の強化を優先するため、売上高が前期比21.4%増の28.00億円、営業利益が同821.7%増の1.00億円、経常利益が同1.20億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同275.5%増の1.00億円を見込んでいる。《NH》