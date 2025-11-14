*15:18JST 精工技研---剰余金の配当（2026 年 3 月期中間配当）を行うことを決議

精工技研＜6834＞は13日、同日開催の取締役会において、2025年9月30日を基準日とする剰余金の配当（2026年3月期中間配当）を実施することを決議したと発表した。

同社は株主への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと位置付け、将来の投資に備える内部留保を考慮しながらも、配当金水準を安定的に維持・向上させることを株主還元の基本方針としている。この基本方針及び当中間連結会計期間の業績結果等を勘案し、2026年3月期の中間配当については前回予想の35円から5円増配し、1株当たり40円に修正した。

なお、期末配当予想（1株当たり40円）に変更はなく、中間配当と期末配当の合計による当期の年間配当は1株当たり80円となり、前期から15円の増配となる予定である。

中間配当の内容は以下のとおりである。基準日は2025年9月30日であり、1株当たり配当金は40円、配当金の総額は359,591,160円である。効力発生日は2025年12月8日であり、配当原資は利益剰余金である。直近の配当予想では1株当たり35円としており、前期（2025年3月期中間配当）は30円であった。《AK》